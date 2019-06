Destruirá el Infonavit hogares abandonados

"Es la primera vez en 47 años que el Infonavit va a imponer una política de calidad, precio y ubicación". Mario Macías Robles, director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit.

Tampico, Tam.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reforzará medidas de adjudicación y recuperación de viviendas; aquellas que no sean viables para rehabilitación serán destruidas a fin de evitar que sean ocupadas por delincuentes, además de evitar focos de contaminación.

En tales términos lo dio a conocer el director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, Mario Macías Robles, quien refiere que en México hay en tránsito de recuperación poco más de un millón 200 mil de viviendas, algunas abandonadas y otras por impagos.

Señaló también, que aquellas viviendas que no sea posible su licitación para subastas, serán rehabilitadas para ser rentadas a través del instituto, "en el momento que así se requiere, se destruirá la vivienda que no sea posible rehabilitar y con eso, deberemos de acabar con el foco de contaminación y de invasores medio raros (criminales) y no sólo sucede aquí, sino en muchos estados".

Refiere que este modelo apenas se autorizó hace unos días y en breve se pondrá en marcha, además informa que ahora las viviendas recuperadas serán subastadas por paquetes o polígonos, sin que los acreedores tengan la oportunidad de escoger las que les convienen.

En Tamaulipas existen 4,500 viviendas en el abandono, las cuales están en trámite de recuperación. Aún no se tiene el estimado de cuántas habrán de repararse y asignarse nuevamente mediante créditos y cuántas serán destruidas.

Los sitios aquellos en donde se destruyan viviendas, serán aprovechados como reserva territorial.

Explica Macías Robles que en el pasado, se adjudicaron viviendas en zonas inundables y por tal efecto, muchos de los propietarios las han abandonado. Éstas también serían destruidas dado a que se consideran como inservibles.

"Es la primera vez en 47 años que el Infonavit va a imponer una política de calidad, precio y ubicación, pero tenemos el rezago, esa es otra bronca que habrá de discutirse en el seno del Consejo de Administración".

Precisó que es mucha la tarea que tienen que desarrollar, máxime que para este año se tiene fijada una meta de 194 mil viviendas en todo México y al finalizar el sexenio sean 640 mil créditos. Actualmente se tiene un portafolio total de 5 millones 200 mil créditos en el país de los cuales, el 5.7 por ciento está en cartera vencida.

Consideró que se trata de un porcentaje sano y controlable de acuerdo a los estándares de la Comisión Nacional Bancaria, "y esa fortaleza financiera del instituto debe de ponerse al servicio de los trabajadores, con mejores viviendas y mejores materiales de construcción".

Olvidadas

4,500 viviendas están en el abandono en Tamaulipas, las cuales están en trámite de recuperación.