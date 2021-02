Destrozan vándalos ventanal en la Hidalgo

"Esto no había sucedido, tenemos un chat con los comerciantes organizados de la calle Hidalgo y no habíamos tenido un reporte como tal", señaló el presidente de CANACO Victoria, José Luis Loperena González, "mientras sucedía esto yo estaba en una reunión de la Mesa de Seguridad y reporté a las autoridades competentes el hecho, no hay robo, no hay nada de daños mayores afortunadamente, pero estaremos al pendiente para darle seguimiento a las autoridades".

Se trata de la zapatería Varese ubicada entre el 12 y 13 Hidalgo del primer cuadro de la localidad, trabajadoras del establecimiento reportaron que, al llegar esta mañana hasta este lugar, encontraron el ventanal roto y una enorme piedra dentro de la vitrina en donde se encontraban en exhibición distintos modelos de zapatos para dama y niña, sin embargo, no se reportó la falta de algún producto por lo que el incidente fue catalogado solo como un acto de vandalismo.

"Una vez que se den las denuncias y si un comerciante tiene un problema ya con la denuncia puesta nosotros podemos desde la Cámara, desde la Mesa de Seguridad, darle seguimiento para que se llegue hasta las últimas consecuencias y que no se vuelva algo normal, al momento no había sucedido, y estamos dándole seguimiento al caso", insistió el representante de la Cámara Local de Comercio.

Loperena González agregó que en promedio entre el 60 por ciento de los establecimientos comerciales cuentan con algún tipo de cobertura de seguro contra robos y un porcentaje similar con cámaras de vídeo vigilancia, cabe señalar que por tratarse de una concurrida zona comercial se cuenta con distintos dispositivos de vídeo vigilancia, las cuales podrán ser consultadas por las autoridades judiciales para tratar de dar con los responsables del incidente.