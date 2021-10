Destrabarán puentes; en noviembre podrían abrir la frontera

El puente internacional Reynosa-Hidalgo ha permanecido cerrado a visitantes "no esenciales´´ desde hace más de año y medio, al igual que el resto de los cruces binacionales en toda la frontera debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del Coronavirus.

¨Lo que queremos es que ya abran los puentes, todo esto ha sido una situación que ha afectado el entorno económico del Valle de Texas¨.* Sergio Coronado Mayor Hidalgo, Texas.

A más de un año y medio del cierre de los puentes internacionales, el Mayor de Hidalgo, Texas, Sergio Coronado manifiestó que existe la posibilidad de que los cruces se reabran a la comunidad en general el próximo mes de noviembre, luego de que un alto porcentaje de la población ya se encuentra vacunada en ambos lados de la frontera

El alcalde de la vecina ciudad texana, señaló que de acuerdo a las últimas reuniones sostenidas con autoridades estadounidenses de los tres órdenes de gobierno, se establece que los puentes fronterizos se reactivarán una vez que el mayor porcentaje de la población, tanto de México como de Estados Unidos, cuenten con el biológico contra el Covid 19.

Refirió el entrevistado que tanto solo en la ciudad de Hidalgo el 75 por ciento de la población ya se encuentra vacunada y lo mismos porcentajes se establecen para las otras ciudades fronterizas del Valle del Río Grande.

Sergio Coronado comentó que para lograr la reapertura a la población en general de los puentes internacionales llevan a cabo campañas permanentes invitando a la ciudadanía a vacunarse, tras considerar que "la vacuna salva vidas".

Destacó que existe el interés de vacunar no solo a la población estadounidense del sur de Texas, sino también a los mexicanos que viven en la zona fronteriza, para que en conjunto estar protegidos y continuar con las relaciones comerciales, escolares, de salud, turismo y cultural entre otros.

"Estamos trabajando en conjunto con algunas ciudades mexicanas, ya lo hicimos con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien a estado enviado a trabajadores y a menores de edad a las ciudades del sur de Texas para la aplicación de la vacuna" dijo.

CON REYNOSA

Destacó que ya entabló pláticas con el alcalde reynosense, Carlos Peña Ortiz, para que sectores de la población de esta ciudad también puedan vacunarse en Hidalgo.

"Ya estamos en pláticas con el alcalde Carlos Peña, para poder apoyarlos en el proceso de vacunación, la intención es que el cien por ciento de la población de ambos lados de la frontera este vacunada y así a la brevedad se abra el paso en los cruces internacionales" acotó.

El mayor de Hidalgo expresó:

"Lo que queremos es que ya abran los puentes, todo esto ha sido una situación que ha afectado el entorno económico del Valle de Texas, mucha gente que venía de México iba a invertir a nuestras ciudades, entonces desde hace tiempo eso se ha perdido porque no pueden cruzar´´.

Y agregó:

´´Estamos trabajando ya con Tamaulipas y con Nuevo León para proporcionales vacunas que en Estados Unidos no se están usando".

Mientras tanto desde Reynosa, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha reconocido que el cierre entre las fronteras ha generado aumentos para el comercio local, quienes a pesar de la pandemia, han tenido mayor flujo de clientes.

Desde marzo del 2020 Estados Unidos tomó la decisión de frenar cualquier clase de viaje desde sus fronteras terrestres con México por cuestiones de turismo, recreación o compras.

Desde el Valle de Texas en Estados Unidos se ha reconocido como urgente que los ciudadanos de la frontera de Tamaulipas, donde se ubica la ciudad de Reynosa, puedan cruzar por cuestiones de turismo, compras o recreación, debido a que los negocios que solían obtener ganancias de mexicanos siguen con pérdidas.

El vicepresidente de Desarrollo Económico en McAllen, Ralph García expuso durante su más reciente visita a esta frontera que el porcentaje de afectación es de al menos un 30 por ciento.

"Nos ha impactado fácil en un 30 por ciento esto de forma general, porque los clientes que llegan no son los mismos de antes de la pandemia, los mexicanos no pueden cruzar, esto lo hemos dicho ya y aunque no tenemos fecha para una apertura, esperemos que sea pronto".

El porcentaje de pérdidas crecerá conforme se acerquen las temporadas altas como halloween, navidad y año nuevo, donde los locales solían cruzar a Estados Unidos para comprar ropa, zapatos, joyería, electrodomésticos, alimentos, entre otros productos. "Si las cosas continúan así seguiremos con pérdidas, o bajas ventas, aunque afortunadamente no tenemos preocupación de que alguno pueda cerrar".

Desde marzo del 2020 Estados Unidos tomó la decisión de frenar cualquier clase de viaje desde sus fronteras terrestres con México por cuestiones de turismo, recreación o compras, para reducir el impacto de la pandemia por Covid-19.