Destituyen a Lazcano de la comisión de Investigadores

Ciudad de México.

Tras ser destituido como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el científico Antonio Lazcano asegura que se trató de un acto de ignorancia y sin sustento legal.

"Yo creo que es un reflejo, básicamente, de la ignorancia, de la inexperiencia, la arrogancia y la rigidez ideológica", dijo en entrevista.

Ayer, Lazcano recibió un correo sin firma, de parte del SNI, en el que se le informa que ha perdido su nombramiento dentro la comisión por su ausencia injustificada a reuniones plenarias.

"A mí no me preocupa porque nada de lo que están diciendo tiene sentido. Yo puedo demostrar que esas faltas que me atribuyen no corresponden a la realidad, que yo avisé con tiempo de las dos ausencias y tengo los documentos que lo prueban", explicó.

En los últimos meses, Lazcano ha sido objeto de polémica por sus críticas abiertas a las decisiones de la nueva administración del Conacyt, encabezada por María Elena Álvarez-Buylla, y del SNI, que tiene como titular a Mario de Leo.

"Supongo que al Dr. De Leo le corresponderá echarse para atrás en lo que ha dicho y, si no, hay los procedimientos legales para que eso se logre", declaró.

Para Lazcano, ambas faltas que se le achacan fueron justificadas con oportunidad y, en realidad, las confusiones se debieron a errores calendáricos de De Leo.

Sobre la primera ausencia, justificó que el titular del SNI cambió la fecha en tres ocasiones, por lo que la última cita cayó el mismo día que un compromiso que ya tenía en Francia, y al que éste le dijo que podía asistir.

La segunda, comentó, fue también por un error de calendario del funcionario.

"Evidentemente, una persona con esa responsabilidad lo menos que tiene que hacer es checar el mes en que se vive y el día que va a haber una reunión", señaló.

A través de una misiva pública, Lazcano respondió el mes pasado a críticas hacia él hechas por De Leo en redes sociales y aseguró que no tiene experiencia para el cargo.

"No se olvide que el Dr. De Leo tiene una experiencia muy, muy, limitada en investigación. Nunca ha dirigido una tesis de doctorado, nunca ha dirigido un grupo de investigación, entonces esto finalmente refleja que, en el SNI, y en otras instancias del Conacyt necesitamos gente bien preparada", sostuvo.

Sobre su destitución, el biólogo desconoció si se trata de alguna medida punitiva o represalia.

"Sí él lo ve así, está cometiendo un error, porque ése no es el trato académico entre pares. Ahora, él no es nuestro par, porque finalmente no tiene la experiencia académica ni en general de docencia e investigación", apuntó.

"Si él esto lo planeó como una revancha o algo así, me temo que, entonces, tiene una visión muy pequeñita del mundo; la mía no es así".