Destituyen a dos directores por desfalcos

Estos casos ocurrieron hace casi un mes, intentamos mediar la situación pero no se llegó a una solución Andrés Andrade Márquez, supervisor de la zona

Matamoros, Tam.- Los directores de las primarias Cuauhtémoc Cantú Sánchez del ejido los Arados y de la Gregorio Garza Flores, fueron destituidos de su cargo al ser acusados por la sociedad de padres de familia de supuestos desfalcos de dinero.

Fue el supervisor de la zona escolar 146, Andrés Andrade Márquez quien confirmó lo anterior, señaló que de acuerdo al desfalco que se presentó es por la cantidad de 40 mil pesos, dándose un plazo de una semana para que se aclare el problema o bien devuelvan ese dinero.

Destacó que dado a que ningunos de los inculpados pudo resolver la situación en el plantel frente a la sociedad de padres de familia, ambos fueron retirados de sus funciones y concentrados en las oficinas centrales de la supervisión.

"Estos casos ocurrieron hace casi un mes, intentamos mediar la situación pero no se llegó a una solución. Nosotros no somos la autoridad correspondiente para sancionar o solicitar un castigo para los supuestos acusados, pero eso si, en mi zona yo no los quiero", dijo.

Aseguró que ambos directores fueron turnados al área jurídica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) con sede en Ciudad Victoria, donde la autoridad competente se encargará de emitir las sanciones correspondientes.

El supervisor de la zona escolar 146 dijo desconocer las consecuencias que conlleve estos casos, pero reiteró que este es un llamado para todos los directores y docenes que laboran en esta ciudad a quienes recomendó, no manejar él recurso de la sociedad de padres de familia y solo enfocarse en vigilar la buena implementación de los mismos.