Destituyen a directora de hospital civil de Tampico por desviar vacuna anti Covid

Tampico, Tam.- Por desviar la aplicación de la vacuna contra el Coronavirus, la directora del Hospital Civil de Tampico, Nora Patricia García Cuesta fue destituida de su cargo, quedando en el puesto el Dr. Jorge Humberto Delgado García.

Lo anterior se ratificó con el nombramiento que expidió la mañana de este miércoles la Secretaria de Salud en el Estado, Gloria Molina Gamboa.

Al respecto Adolfo Sierra Medina, líder del Sindicato de Trabajadores de la Salud, informó que se debió al escándalo que se registró hace unos días con respecto al programa de vacunación, mismo que va dirigido a los trabajadores de primera línea contra el Coronavirus.

Sin embargo, fueron 33 vacunas que fueron aplicadas a personal que se encuentra en áreas administrativas, como jefes de departamentos, secretarias, la directora y su esposo, mismos que no se encuentran en la primera línea, restando un 50 por ciento de los trabajadores que sí están dentro de esos parámetros.

"No todo el personal de primera línea logró vacunarse, desde luego que no", dijo y agregó que se tienen no menos de 300 enfermeras en el Hospital y sólo fueron vacunadas 171 enfermeras y 168 médicos de una plantilla laboral de mil 29 empleados y el resto de las 565 vacunas que llegaron, fueron aplicadas a camilleros, técnicos en Rayos X, personal de limpieza de las áreas comprometidas con el Covid-19

"Fueron vacunados 33 del personal administrativo que nada tienen qué ver en la atención".

Refirió que el nuevo titular del Hospital Civil es una persona confiable con la que pudieran recomponer la relación adversa que se tenía con la ahora destituida Nora Patricia García.

"El nuevo director, es un tipo de buen trato y espero que esa buena relación se traduzca en una buena atención a la sociedad", dijo Sierra Medina.

Asimismo señaló desconocer si la segunda dosis le sería aplicada a los 33 empleados del hospital y a la ahora ex directora del nosocomio.