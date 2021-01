Destinan la vacuna a personal esencial

Dallas, Tx.

De acuerdo a una información publicada por The Dallas Morning News en su sitio web, el Hospital Parkland envió un boletín en el que se aclara que no están vacunando contra Covid-19 al público en general, salvo al personal clasificado en la fase 1A.

Según el comunicado, esto lo hacen debido a desinformación en la comunidad y por ello desean aclarar el estado de su esfuerzo por la inmunización.

"El Hospital Parkland no está vacunando a miembros del público en general o a empleados del condado de Dallas (que no están en la categoría 1A)", insiste el comunicado. Parkland está vacunando a personal de emergencia y pacientes de alto riesgo que han sido contactados por el propio hospital.

"Ni empleados ni miembros de la ciudadanía que no hayan sido contactados por Parkland no deben venir al hospital, porque no serán vacunados", dice la misiva.

Parkland está vacunando solamente a personas dentro de la fase 1A: personal de emergencia y fase 1B: pacientes del hospital Parkland de alto riesgo, solo con cita en el hospital.