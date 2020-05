Destina Enrique Alfaro 180 mdp a hospital privado…

Guadalajara.

El gobernador Enrique Alfaro destinó 180 millones de pesos para obras, equipamiento y gastos de operación en el hospital privado “Ángel Leaño”, mientras en los hospitales civiles los baños para pacientes no tienen puerta y mucho menos agua caliente.

Así lo denunció personal de enfermería de esos nosocomios, al resaltar que el “Ángel Leaño” entraría en funciones en caso de que sean rebasados el resto de hospitales públicos, como el “Fray Antonio Alcalde” y el “Juan I. Menchaca”, donde reciben “a todo tipo de pacientes infectados con virus potentes o bacterias inmunes a los antibióticos”.

Antes de pretender gastar 75 millones de pesos para equipamiento hospitalario en el “Ángel Leaño”, que depende de la Universidad Autónoma de Guadalajara –subrayaron las inconformes--, Alfaro debería tomar en cuenta que la plantilla de enfermería de los nosocomios civiles, en su mayoría, cobran como auxiliares, cuando casi todas cuentan con una licenciatura o una especialidad, y sus percepciones son bajas.

SE LAMENTAN



“Cuando te contratan te piden título de enfermera general o el de licenciatura de enfermería, pero en nuestro recibo aparecemos como auxiliar, lo hacen para ahorrarse nómina”, lamentaron.

La inversión en el nosocomio privado, recalcaron, incluye la contratación de 178 personas con sueldos que van de 10 mil a 30 mil pesos.

De igual manera, manifestaron que recibieron la orden de recibir a todo paciente contagiado con covid-19 y trabajar “con el material que cuente la institución, no se puede pedir más”, por lo que “si quieres usar goggles o traje, debes de comprarlos”.

Admitieron que el sindicato del hospital les regaló una careta y una mascarilla N95 --con una duración 72 horas--, que deben usar para protegerse de pacientes con covid-19, pero también cuando atienden a aquellos que presentan choques sépticos y no les hace efecto ningún antibiótico.

De parte del hospital reciben cubrebocas “patito”, por lo que la opción es usar hasta tres al mismo tiempo o comprar uno de calidad. “Si tienes bata la usas, en lugar de traje; al hospital no se le puede exigir más”, expresó una de las enfermeras.

Otra irregularidad que denunciaron es que el servicio de terapia intermedia del Antiguo Hospital “Fray Antonio Alcalde”, donde hay seis camas, se cubre con pasantes de enfermería, cuando no tienen la responsabilidad ni la capacidad de una enfermera titulada para manejar un paciente crítico.

“No se les ha suspendido el servicio social, la jefa de Enseñanza de Enfermería las tiene amenazadas: que si no lo hacen (el trabajo) se les dará de baja y perderán los meses que ya llevan. Incluso están obligadas a acudir los días festivos, cuando no tienen la obligación. No son trabajadoras, ¿y si se contagian qué va a pasar?”, cuestionaron.

DISMINUYEN BECARIOS



También refirieron que disminuyó la presencia de los becarios de medicina en la institución, y se quejaron de que, en esta contingencia, mientras todas las enfermeras acuden diariamente a laborar al Antiguo Hospital, los médicos se pusieron de acuerdo para turnarse.

“Por ejemplo, si la plantilla es de 10 especialistas, el lunes se presentan cinco, descansan el martes y ese día acuden los otros. La ventaja de los médicos es que no checan, sólo firman”.

Y mostraron unas fotografías tomadas en el hospital “Juan I. Menchaca”, donde se observan donaciones de diferentes empresas, las cuales enviaron bolsas con trajes, goggles, caretas y guantes, para repartirlos entre el personal de salud que atiende a pacientes con covid-19.

Sin embargo, el equipo de seguridad es guardado en el sub almacén y en el piso 1 donde se ubica el área de empleados. “Con trabajo nos dan un cubrebocas los del sindicato”. Y al personal que está en área de covid-19, excepto a los de intendencia, que también corren peligro, les reparten las donaciones, pero las etiquetan a nombre de otro donador, denunciaron.