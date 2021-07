"Estas declaraciones que ha hecho el presidente, como en muchas otras ocasiones, lo que tratan es de distraer, de dispersar, después llevar a cabo la propuesta cortinas de humo y que se empiece hablar de otras cosas, que habrá que hablarlas en su momento, pero que en este momento no son lo relevante. Porque en este momento no importa a la población -al menos en mi juicio-, quién va a ser la propuesta a suceder o, a querer pretender suceder al presidente actual", apuntó.

Noticia Relacionada Destapes de AMLO son cortina de humo para ocultar fracaso: PAN

Por su parte, el senador Damián Zepeda expuso que el primer mandatario, con estos destapes anticipados, está reconociendo el fracaso de su administración.

Expuso que el tema de la sucesión presidencial es irrelevante y sólo un distractor frente a los nuevos 10 millones de pobres en el país a causa de la pandemia y la falta de apoyos por parte del gobierno federal.

"Ante el fracaso absoluto y la falta de resultados en seguridad pública, que tenemos un país más violento; en economía que tenemos más millones de personas que no tienen para comer; en pobreza que tenemos 67 millones de pobres; en salud que no hay medicinas ante todo eso, abrir la sucesión presidencial verdaderamente lo único que dice es que este sexenio ya se perdió, que ya no tiene remedio y que hay que empezar a ver qué es lo que sigue para México", indicó en la sede del Senado.

"Hoy para mí abrir la sucesión presidencial por parte del presidente es signo de la derrota absoluta y el fracaso de su gobierno", argumentó Zepeda.

Dijo que López Obrador está buscando distraer, como es su costumbre, de los temas que realmente interesan al país. "Eso es lo que refleja que el presidente acorralado diga: ¡Ah!, vamos a hablar de la sucesión presidencial, deja me saco como el mago un conejito del sombrero, presidente póngase a gobernar, los mexicanos queremos resultados".