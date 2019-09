Destapan red de lavado ligada al Panal de Elba

Ciudad de México.

El gobierno federal investiga a 10 empresas sospechosas de lavado de dinero, mismas que funcionaron como proveedoras del Partido Nueva Alianza que desde el año pasado perdió su registro.

Documentación a la que El Universal tuvo acceso indica que Comercializadora Devolviendo Confianza, S. A. de C. V., encabeza una red de empresas dedicadas a la triangulación de recursos entre ellas para blanquear fondos y fueron proveedoras del partido fundado por Elba Esther Gordillo.

Las autoridades federales identificaron que Sttudio Originale Capicci México, S. C., Comercial Merchandise New Rise, S. A. de C. V. y Publicidad y Servicios Monster Ball, S. A. de C. V., son las principales operadoras de este esquema de triangulación junto con Comercializadora Devolviendo Confianza.

Esta empresa también ha sido vinculada con el caso conocido como la Estafa Maestra, mediante la cual, se presume, fue blanqueado dinero público por medio de algunas universidades.

Las autoridades identificaron que en tres meses Comercializadora Devolviendo Confianza registró depósitos por 37.5 millones de pesos y retiros de 29.5 millones de pesos pese a haber sido creada recientemente.