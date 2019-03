Destapan nueva infidelidad de Alex Rodriguez a JLO

Cd. de México.- Zoe Gregory, modelo de Playboy, reveló que Alex Rodriguez, prometido de Jennifer Lopez, le mandó mensajes con proposiciones sexuales mes y medio antes de que le pidiera matrimonio a la intérprete, informó Daily Mail.

Según la playmate, el ex jugador de los Yankees le pidió que realizaran un trío, además de que le mandó fotografías lascivas.

"JLo es increíble y ella no merece esto. Mientras él organizaba todo para casarse con ella, me estaba pidiendo videos sexuales, exigiendo que lo viera y que me arreglara con otras chicas para hacer un trí

Gregory también dijo que Rodriguez le comenzó a mandar mensajes desde el 26 de diciembre de 2018, día en que se conocieron.

El ex beisbolista le propuso matrimonio a Lopez el 9 de marzo, con un anillo de compromiso valuado en 4.5 millones de dólares.