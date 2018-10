Destapan a Napo para dirigir el CT

Ciudad de México

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de Estudios y Laboratorios de Producción Cinematográfica destaparon este lunes al senador Napoleón Gómez Urrutia como candidato a encabezar el Congreso del Trabajo (CT).

Durante una reunión privada, empleados de ese sector entregaron un reconocimiento al polémico dirigente del sindicato minero, por su "incansable labor" en la defensa de todos los trabajadores de México.

En su intervención, Moisés Cuauhtémoc agradeció el encuentro con el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y confió en que el próximo año se puedan reunir con Gómez Urrutia, pero ya en su calidad de dirigente del CT.

El Congreso del Trabajo (CT) es una organización que agrupa a 54 organizaciones sindicales, que aglutinan a poco más de 10 millones de trabajadores del País.

Históricamente, la organización siempre ha sido presidida por dirigentes afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el cuestionado líder ferrocarrilero, Víctor Flores, o el actual dirigente, Carlos Aceves del Olmo, senador priista y líder cetemista.

Cuestionado sobre el destape, Gómez Urrutia se negó a responder.

"No, no, no, de eso no quiero hablar", expresó.

Minutos antes, durante su reunión con los trabajadores, el líder minero reiteró que ha sido un dirigente perseguido por los Gobiernos de los Presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en complicidad con los empresarios más grandes del País.