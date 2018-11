Destapan corrupción en la CFE

"Es un acto claro de corrupción que viene realizando la CFE en Reynosa desde hace años, estas personas pagan menos a cambio de favores al organismo, desafortunadamente quienes pagan las cuentas son los pequeños contribuyentes". José Alfredo Castro Olguín, abogado.

viviana.cervantes@elmanana.com

Los recientes aumentos a las tarifas de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se deben a las condonaciones que el organismo realiza a empresarios, personas físicas y morales a cambio de favores.

Este acto, afecta a por lo menos 120 mil usuarios con recibos hasta 70% más caro. "Es un acto claro de corrupción que viene realizando la CFE en Reynosa desde hace años, estas personas pagan menos a cambio de favores al organismo, desafortunadamente quienes pagan las cuentas son los pequeños contribuyentes, quienes ni la deben ni la temen" acusó José Alfredo Castro Olguín, abogado y ex síndico municipal.

Tan solo en Reynosa existen cerca de 120 mil contribuyentes. "Como funciona la corrupción es simple, ellos reportan ante Monterrey un número de consumo del que tienen que dar cuenta, la CFE reporta ante sus superiores y de alguna manera la tienen que sacar, bajo eso aumentan los recibos, la corrupción es mucha frente a esa empresa".

¿La defensa?

Los contribuyentes carecen de herramientas eficaces para defenderse, dijo que su primera opción de queja es acudir directamente a la CFE, juez y parte, para una revisión de contrato y medidor, que en la mayoría de los casos la instancia se defiende argumentando que el cobro es justo en relación al consumo eléctrico.

Como segunda opción los quejosos pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) donde se hace un proceso administrativo bajo queja, en este proceso se puede citar a una audiencia. "En donde puede haber una mediación y dependiendo las pruebas que existan se da un procedimiento en la Profeco, esto es lo que tiene más cerca el ciudadano y lo que desafortunadamente pocos hacen, por temor a perder tiempo o a que no funcione".

Si los contribuyentes no obtienen respuesta en ninguna de las instancias anteriores, lo último es recurrir a un amparo a nivel federal que permite no pagar hasta que la tarifa de someta a juicio."El juez federal puede dar una suspensión para que no exista corte del suministro mientras este proceso sigue, se tiene que revisar que hubo un cobro exagerado o una multa injustificada".

Castro Olguín lamento que la ciudadania desconozca de estas herramientas, por lo que son pocos comunes los procedimientos.

Desde su perspectiva esto contribuye a que la CFE siga realizando operaciones indebidas.

¿A quién acudir?

>CFE

>PROFECO

>AMPARO

¿Cómo funciona la corrupción en la CFE?

>Se condona o reduce la tarifa a empresas

>Se incrementa el recibo a pequeños contribuyentes

¿Afectados?

>120 mil en Reynosa

Armando Zertuche Zuani, diputado federal.

Por Carlos Peña Rojas

Uno de los factores que provocan que en México sea caro el proceso de producción de energía eléctrica y que dispare su costo de un 14 a un 18% es la importación de un 65% de gas natural, afirmó el diputado federal Armando Zertuche Zuani.

El integrante de la Comisión de Energía anunció una investigación para sacar en claro qué intereses o empresas se mueven en torno al gas natural, lo que encarece el proceso de producción de la energía eléctrica y que mantiene castigado al país.

Zertuche Zuani dijo existe "algún negocio turbio" en este asunto.

Desde la Cámara de Diputados luego del rechazo a la cuenta pública del presidente Enrique Peña Nieto, Zertuche Zuani explicó que la actual legislatura abordará los temas que impactan a la economía familiar principalmente.

"Se ha acordado desde la fracción parlamentaria de MORENA, PT y PES, la construcción de un andamiaje legal para cuidar la normatividad de las próximas iniciativas que el gobierno va a buscar enviar al Congreso para su discusión, análisis y del paquete fiscal".

Explicó que a pesar de que en el país existen grandes reservas de gas natural con el que se produce electricidad, cree que existe algún negocio turbio que ha permitido que se importe el 65 por ciento del gas natural para la generación de energía eléctrica.

Textualmente expresó "el principal productor de la energía eléctrica es el gas natural, Pemex tiene grandes reservas de gas natural, por lo que existe algún negocio turbio que ha permitido que el 65% del gas que se consume en el país, este comprometido a empresas extranjeras.