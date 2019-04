Destapa Pemex fraude de becas

Petróleos Mexicanos (Pemex) despidió ayer a 158 trabajadores sindicalizados relacionados con la obtención de becas con documentos falsos, pero que fueron avalados por la Sección Uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Fuentes de la empresa nacional indicaron que las rescisiones de contratos se realizaron en la refinería "Francisco I. Madero´´, la terminal marítima, el hospital y el campo Tamaulipas.

Además, las investigaciones apuntan a 350 personas más que participaron en el fraude.

El mal uso de las becas que se proporcionaba a los sindicalizados como parte de una prestación de contrato colectivo se sustenta en la presunción de que hubo trabajadores que mintieron sobre inscripciones a sus hijos en escuelas y se quedaron con los recursos.

Extraoficialmente, se maneja que estas becas eran otorgadas desde el año 2013, oscilando hasta en 50 mil pesos por trabajador por lo que se procedió a la investigación y despido del personal involucrado.

Al respecto, el aspirante a la dirigencia de la Sección Uno, Hugo Carlos Venegas, instó a que Pemex indague a los dirigentes sindicales, pues ellos y sus compañeros de directiva fueron quienes tramitaron las becas ante la empresa. Asimismo, sostuvo, el fraude se detectó en 500 plazas en distintas instalaciones del sur de Tamaulipas.

"Es un tema por demás delicado y complicado por el cual se encuentran atravesando nuestros compañeros de la sección número 1, así como también los compañeros de la refinería de Cadereyta, pero ya en otra etapa; muy lamentable, es algo que no solo los afecta a ellos en particular sino a sus familias", enfatizó.

OTRO ANTECEDENTE

A mediados de marzo, Pemex hizo público el despido de 198 trabajadores de la sección 49 en Cadereyta, quienes recibieron dinero por medio de trámites irregulares. Las personas que perdieron su trabajo acusaron a los líderes sindicales de ofrecer los montos a través de engaños.

El Movimiento Nacional de Transformación Petrolera estima que los despedidos por el presunto fraude ascenderán a 3 mil 800 petroleros de las principales ciudades del país, como Reynosa, Poza Rica y Ciudad Madero. El grupo opositor ha llamado a que los afectados denuncien a los líderes señalados de promover los desvíos.

"Si no les da valor verse ya sin fuente de empleo, sin el sustento de su familia, que van a perder casa, carros, todo, entonces nunca van a abrir los ojos´´, dijo Miguel Ángel Estrada Rivera, integrante del Movimiento.

El reparto de becas y préstamos irregulares se dio en las elecciones sindicales pasadas, mismas que favorecieron a Carlos Romero Deschamps.

"Yo tengo mucha confianza de que durante el proceso, con los abogados por fuera y con nuestra gente por dentro, como ustedes lo hayan decidido, vamos a llegar a un buen término y seguramente vamos a recuperar todo. Mientras todo sucede, no voy a quitarles las plazas. Les pido que me tengan la confianza de que les voy a ayudar", pronuncia Esdras Romero en el audio de la charla.

El líder Esdras Romero en audio

´Yo también me tengo que vacunar´

>Dicha situación fue confirmada a través de un audio donde el secretario general de la Sección Uno, Esdras Romero Vega, platica con los empleados despedidos, a los cuales les pide contratar abogados para defenderse y plantea una estrategia para proteger las plazas.

>"Yo quiero hacer hincapié que el sindicato está para ayudarles. Entendemos la situación que están atravesando y en lo que a nosotros concierne cuentan con nuestro apoyo. Vamos a organizarnos y necesito que me presenten un familiar para que cubra temporalmente la vacante por motivo de la rescisión", dice el líder sindical.

> En el audio enviado a medios de comunicación, el exalcalde de Ciudad Madero pide que los despedidos, de puño y letra, envíen una solicitud con nombre completo y número de ficha de la persona propuesta para cubrir la plaza vacante al comité de vigilancia del sindicato.

>El priísta asegura que el órgano sindical entregará el empleo a los propuestos por los vinculados al fraude.

>"Yo no voy a tomar ninguna (plaza). Lo que yo no quiero es que ahorita me den un nombre y mañana me digas: es que yo Esdras no te di ese nombre, tú lo pusiste". Yo también me tengo que vacunar. Si tú me dices yo quiero que sea Carlos Pérez, se lo vas a pedir al consejo local de vigilancia y el consejo local girará instrucciones para que a la brevedad, claro que debe tener ficha, se vaya a trabajar y ya entre ustedes platican, pero me protejo yo y te proteges tú", comenta Romero Vega.