¡Destapa! detalles del disco de Kanye

Los Ángeles, California.- La empresaria y socialité Kim Kardashian reveló canciones, fecha de lanzamiento y nombre del nuevo material discográfico de su esposo, el rapero Kanye West.

En una publicación en sus redes sociales, Kardashian mostró en una hoja el título Jesus is King, que podría ser el nombre del próximo álbum de West, así como una lista de 12 temas y la fecha 27 de septiembre que sería el día del estreno.

God is, Baptized, Hands On, Wake the Dead, Water, Sunday, Sweet Jesus son algunas canciones que formarán parte de la nueva producción del rapero estadunidense.