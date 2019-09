Destapa corrupción acusado de soborno

Edinburg, Texas.- Antes de sentenciar a Noé Pérez, el abogado del Valle del Río Grande que confesó haber sobornado a un juez local con efectivo y cerveza, el juez federal de distrito Alfred H. Bennett hizo una pausa.

Pérez acababa de pasar parte del miércoles por la mañana hablando de lo que llamó la "ley del valle", un sistema de corrupción apenas oculto que impregnaba el Palacio de Justicia del Condado de Hidalgo.

Los abogados le pagan a los jueces, ganándose el favor con donaciones de campaña, torneos de golf y sesiones de tiro. Pérez dijo que sobornó al ex juez de distrito estatal Rudy Delgado porque sabía cómo funcionaba el sistema.

Cuando dejó de hablar, la sala del tribunal se quedó en silencio. Bennett se detuvo y miró por la ventana en el piso 10 de la Torre Bentsen, que ofrece una vista panorámica del sur de McAllen.

"Esta sala del tribunal, noté la última vez que estuve aquí, ofrece una hermosa vista. Y a medida que la corte mira, me hacen creer que lo que estoy viendo no es una vista hermosa sino una tierra corrupta que no se puede cambiar", dijo Bennett. "Y el tribunal se niega a aceptar eso".

Delgado negó las acusaciones y llevó el caso en su contra a juicio en julio.

Después de cuatro días de testimonio, que revelaron que Delgado aceptó dinero en efectivo durante las conversaciones sobre casos judiciales pendientes, un jurado de residentes de Valley lo encontró culpable.

Cuando se dirigió a la corte, Noé Pérez Jr., de 59 años, de McAllen se disculpó. Cooperó con el FBI, que le pidió que grabara conversaciones con Delgado.

Se declaró culpable de conspiración para cometer soborno, renunciando a una acusación federal. Cooperó con los fiscales, quienes le pidieron que testificara en el juicio. Y se convirtió en paria en el condado de Hidalgo, donde nadie en el juzgado hablaría con él.

"Sé que está mal", dijo Pérez. "Por eso lo admití".

Pérez pidió libertad condicional. Si el juez no considerara la libertad condicional, solicitó clemencia.

"El concepto de" Valle "aquí es algo que debe tenerse en cuenta", dijo Pérez.

Las pautas federales de sentencia sugirieron que Pérez debería cumplir entre 30 y 37 meses de prisión. Los fiscales, sin embargo, recomendaron 20 meses basados en la cooperación de Pérez con el gobierno.

"Entró. Testificó", dijo el fiscal federal adjunto Arthur "Rob" Jones. "Eso nunca es fácil para nadie".

Bennett se decidió por dos años de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada. "Si quieres que se detenga", dijo Bennett sobre el concepto de ley del "Valle", "tiene que haber consecuencias por participar en ella".

Enmudece el tribunal

>Rudy Delgado negó las acusaciones y llevó el caso en su contra a juicio en julio.

>Después de cuatro días de testimonio, que revelaron que Delgado aceptó dinero en efectivo durante las conversaciones sobre casos judiciales pendientes, un jurado de residentes de Valley lo encontró culpable.

>Cuando se dirigió a la corte, Noé Pérez Jr., de 59 años, se disculpó.

>Cooperó con el FBI, que le pidió que grabara conversaciones con Delgado.

SENTENCIADO. El abogado Noé Pérez aceptó dar sobornos a Rudy Delgado para ganar algunos casos.