Destapa a ladrón con charola ´civil´

"A la hora de pagar le di un billete de 200 pesos, me dijo que no tenía cambio, entonces le di otro de 100 pesos y que tampoco tenía cambio, le pedí que me regresara el de 200 y me contestó que ya me lo había regresado, pero no lo hizo, tuve que insistir mucho para que me devolviera mi dinero".

Añadió el trabajador que el servidor público no es la primera que hace de las suyas o intenta hacerlo, pues en otras ocasiones le tienen que dejar el cambio de las actas, pero en esta ocasión se fue al extremo al querer quedarse con sus 200 pesos que para él significa casi todo su sueldo de una jornada de trabajo, y si bien él no cayó hay que gente que prefiere no reclamar.

"Ya me habían advertido que luego no quiere dar las actas, que les dice que vallan después y que si las quieren rápido les cobra extra".