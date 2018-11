Destacan vulnerabilidad a ciberataques

Monterrey, México.

México es el segundo país en América Latina más utilizado para lanzar ataques cibernéticos a todo el mundo, porque sus medidas de seguridad son muy débiles y fáciles de controlar, reveló hoy el especialista en la materia, Sergio Solís.

El experto en Cyber Risk de la firma Deloitte en el norte de México advirtió que este tipo de ataques contra las empresas de todos los tamaños seguirá en ascenso.



"México es uno de los países que se utilizan más para hacer ciberataques, estamos entre el octavo y el décimo lugar a nivel global, y en lo que refiere a nivel Latinoamérica somos el segundo lugar, sólo por debajo de Brasil", dijo en el evento Canaco Tech Summnit.



Añadió que "no somos el objetivo principal, lo que sucede es que no estamos preparados en materia de ciberseguridad o son muy débiles y bastantes fáciles de controlar por un grupo ciberdelincuentes".



Actualmente, indicó, el 74 por ciento de las empresas en América Latina no cuentan con una preparación adecuada y actualizada para enfrentar los crecientes ataques cibernéticos.



Este problema, apuntó, le pasa más a unas industrias que a otras, las empresas de alta tecnología son por supuesto bastante atractivas para la ciberdelincuencia, sobre todo porque es muy redituable.



También los enfrentan las compañías de medios en línea, telecomunicaciones y transportes, comercio electrónico y pagos en línea, financieras y aseguradoras, manufactura, comercio minorista y hospitales, expresó.



"Los delincuentes cibernéticos son cada vez más y cada vez se profesionalizan, ya son grupos organizados de criminales que se dedican a este tipo de robos, fraudes, ataques a las organizaciones", advirtió.



Solís destacó que el 58 por ciento de los ataques que se recibieron durante el año pasado fueron dirigidos a pequeñas empresas, es decir, aquellas que tienen una plantilla laboral de menos de 50 empleados.



Mencionó que el 92 por ciento de las empresas medianas en el mundo, con menos de 500 empleados, ya tienen una persona a cargo de todos los temas de ciberseguridad, ante los constantes ataques recibidos diariamente.