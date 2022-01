Destacan tos y voz ronca entre síntomas de Ómicron

"La enorme mayoría tienen un cuadro clínico leve, con ronquera, algunos pueden tener fiebre, con tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital".

López-Gatell Ramírez mencionó que las personas que están vacunadas tienen menos probabilidades de presentar daño pulmonar. La variante ataca principalmente las vías respiratorias superiores.

De acuerdo a las cifras 82 millones 898 mil 265 personas han sido inmunizadas contra Covid. De este total, 75 millones 617 mil 241 completaron el esquema y 7 millones 281 mil 024 con primera dosis esperan completar el lapso requerido para la segunda.

Sobre el uso de Molnupiravir y Paxlovid que producen distintos laboratorios farmacéuticos y que México se utilizará como uso de emergencia, López-Gatell Ramírez comentó que solo se aplicará en personas con alto riesgo de complicaciones.

"No cualquier persona con covid y particularmente la nueva variante no se debe tomar. No es para cualquier persona que salga positivo o con síntomas leves".

Indicó que los mismos se investigador cuando habían otras variantes. "No es para un uso generalizado masivo solo en personas que tienen alto perfil en complicaciones".

Mencionó que son dos innovaciones para tratar el covid pero todavía están en una fase de nuevo fármaco de investigación según las reglas internacionales, es decir, hay que mantenerse de vigilancia continua por eso no tendrá registro comercial.

Recordó que el Remdesivir se llegó a utilizar en alguna oportunidad. El Molnupiravir no se puede utilizar en embarazadas ni en personas con problemas hepáticos.