Destacan por su amor

"The Half of It" de Alice Wu, que le da un giro adolescente a la historia de Cyrano de Bergerac, ganó el máximo premio del Festival de Cine de Tribeca.

Los organizadores anunciaron el miércoles a los ganadores del festival, que estaba previsto del 15 al 26 de abril en Nueva York y que, debido a la pandemia del coronavirus, se postergó. Sin embargo, los miembros del jurado pudieron ver las películas de manera electrónica y votaron por los ganadores.

"Por fortuna la tecnología permitió que nuestro jurado se uniera este año para homenajear a nuestros cineastas", dijo Jane Rosenthal, cofundadora y directora del Festival de Cine de Tribeca, en un comunicado. "Pese a no poder reunirnos físicamente, pudimos apoyar a nuestros artistas".

La directora del festival Cara Cusumano agregó que "el jurado decidió reconocer a un grupo de filmes y cineastas osados, inovadores, entretenidos y diversos, y el festival está contento de honrarlos a todos ellos en nuestra primera ceremonia de premios virtual".

Lucas Hedges, Terry Kinney y Cherien Dabis integraron el jurado para las categorías narrativas estadounidenses, y eligieron a Assol Abdullina como mejor actriz y a Steve Zahn como mejor actor.