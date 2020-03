Destacan importancia de tener seguro extra

Ante la época de avance vertiginoso en la que vivimos, los cambios a nivel laboral, económico y social, son una constante no sólo en México, sino en todo el mundo. Bajo este escenario, es esencial dedicar un espacio para diseñar una vida más segura.

Alfredo Rodríguez Álvarez, promotor de seguros, dio a conocer a EL MAÑANA el panorama general de las aseguradoras en México y la posición en la que se ubica Reynosa.

A nivel local, dijo que el sector de seguros ha ido abarcando una gran parte de la población, pues la gente ha creado una mayor consciencia en cuanto a salud se refiere.

"Algo que queda todavía en áreas de oportunidad, es que hay muchas personas que buscan transferir el riesgo cuando de salud se trata solamente con un servicio médico que le proporcionan en su trabajo y no buscan ampliar su protección con una póliza individual y esto puede llegar a traer un incidente o una enfermedad que esa póliza colectiva no pueda cubrir y que a final de cuentas quieran buscar una póliza individual de seguros y que no la puedan contratar por la premura de la misma", explicó.

Añadió que padecimientos como el coronavirus entre otras enfermedades, no son amparadas por pólizas colectivas por tratarse de una epidemia o una pandemia, contrario a una póliza individual, que sí les cubre sin ningún problema.

Rodríguez Álvarez destacó la importancia de asegurarse, pues las personas que contraten estos servicios se evitarían futuros problemas.

"La importancia radica número uno: en tener la garantía de que van a tener un servicio inmediato, en un lugar privado donde no habrá el problema de si te quieren dar el servicio o no y número dos, que van a evitar tener un desequilibrio económico y tener la tranquilidad que brinda un servicio sin tener que recurrir a vender su patrimonio o endeudarse en este sentido".

El entrevistado agregó que ve a Reynosa como un área de oportunidad en materia de seguros, pues hay muchas personas que sí toman decisiones oportunas, pero reconoce que queda una gran parte de la población económicamente activa que no decide inteligentemente y decide gastarse parte de su ingreso en otro servicio y no lo toman muy en serio hasta que ya lo necesitan.

"Los reynosenses se vuelven muy activos: ya está el problema y le marcan a la gente de seguros cuando ya es demasiado tarde. Creen que el seguro lo pueden contratar justo cuando se va a ocupar y no es así. Tiene que ser con antesala definitivamente".

Resaltó que la base de tener una solidez financiera siempre radica en la salud. "Esta es la principal causa por la cual el mexicano de hoy a mañana puede caer en un bache financiero que puede traspasar hasta generaciones. Es importante ser responsables y saber que la base de la seguridad financiera siempre va a ser la salud y que estamos a un seguro de poder transferir este riesgo en cuanto a la salud lo conlleva".

Para concluir, el promotor recomendó que es importante informarse para obtener un buen asesoramiento relativo a los seguros.

"Siempre he dicho que no hay aseguradora mala. Lo más importante de la póliza es siempre el agente, buscar a alguien que tenga muy buenas referencias, que esté de tiempo completo en este sector y que te garantice que va a estar ahí en el momento más complicado que vayas a utilizar tu póliza".