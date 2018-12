Destacan en 2018

iudad de México

Durante 2018 diversas figuras de la música destacaron por sus trabajos como solistas.

Ed Sheeran sigue haciendo vibrar a millones de seguidores, ya que sencillo tras sencillo que saca el intérprete deslumbra por su éxito, como lo fueron "Shape of you", el cual ha hecho cantar y bailar a quien la escucha, o "Perfect" que es una balada que no pasa inadvertida por nadie.

El británico de 27 años siempre tuvo un brillo que alcanzó a cautivar a sir Elton John, quien lo contactó con un sello discográfico y así se le dio la oportunidad de comenzar su carrera artística, que ha superado a muchos que ya llevan varios años en el negocio.

Una de las grandes sorpresas del año fue Cardi B, una chica que creció en el Bronx, considerado uno de los lugares más peligrosos y pobres de Estados Unidos y que tras haber pertenecido a pandillas callejeras y trabajado como stríper, ahora ha alcanzado la fama con su disco "Invasion of Privacy".

Es considerada una de las mejores raperas del momento, ha hecho diversos trabajos con importantes artistas, entre ellos Bruno Mars con el tema "Finesse", se ha posicionado igualmente en las primeras posiciones de las listas del Billboard y ha sido nominada al Grammy y por sus altas ventas ha sido reconocida con Discos de Platino.

Destaca también la irrupción de Camila Cabello, que tras su separación del grupo femenil Fifth Harmony su fama despegó con "Camila", álbum debut solista en el cual sobresale el sencillo "Havana", que la hizo colocarse un largo rato en el primer lugar del Billboard.

Con el gran éxito de ventas de su disco, hizo una gira en donde visitó por primera vez México, llenó el Palacio de los Deportes e hizo vibrar, gritar de emoción y euforia a los miles de fanáticos que fueron a verla.