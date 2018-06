Destacan boxeadores en encuentro estatal

Díaz Ordaz, Tam.- Una muestra más del alto nivel de sus entrenamientos, dieron nuevamente peleadores de un establo local, en su participación el fin de semana en la función de box de campeonato estatal que organizó la Abatam en el municipio de Miguel Alemán.

Los entrenadores Aristeo Soto Cruz e Iván "Tachidito" González, dieron a conocer que en solo 40 segundos el díazordacense Isamir Sandoval obtuvo la victoria al noquear en el primer round a su rival con un gancho al hígado seguido de un úper, que hicieron rendirse a su rival y decidir retirarse de la pelea.

En otro encuentro el peleador local César González, aunque dio una muy buena pelea se llegó a la decisión de darle el triunfo a su contrario.

La sorpresa de la noche fue que nuevamente Alejandra "Pollita" Moreno no pudo participar en esta función porque no se presentó su rival, como en la ocasión anterior en donde como ahora ya estaba preparada plenamente para no dejar duda de su preparación.

Aristeo Soto Cruz dijo que esperan en los próximos meses llevar a cabo la tan esperada función de box que han anunciado en este municipio y en donde los peleadores locales estarán recibiendo a boxeadores amateurs de distintos municipios del estado.