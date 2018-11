Destaca reynosense

Perla Patricia Ramos Martínez, conocida en el mundo de la música como Perla Ramos, es una talentosa reynosense, que no se conforma con triunfar en suelo mexicano, sino que también se aventuró a los Estados Unidos, pero también ha llevado su talento a Guatemala, El Salvador, Honduras y Canadá.

Esta reynosense desde los 6 años inicio con su aprendizaje y en la actualidad domina instrumentos como la mandolina, piano, guitarra, bajo y percusiones, hija del maestro Pepe Ramos, sin duda deja claro que el talento no se puede esconder.

Perla Ramos recientemente participó por segunda ocasión en el reality musical Tengo Talento Mucho Talento, en que se realiza en Los Ángeles, California.

Respecto a los planes inmediatos, comentó en entrevista con EL MAÑANA: "Estoy trabajando en mi primer canción en banda regional mexicano que se llama Para Que Me Besabas, dicha canción será la primera de varias, para mostrar mi faceta como compositor, hasta ahorita desconocida por el público. Dicha canción primero se lanzará en género banda y posteriormente se lanzará en versión acústica. Me produjo la música de ambas versiones el reconocido productor y pianista regiomontano Adrián Reyes, quién también me acompaña en el piano en la versión acústica".

La fecha del lanzamiento oficial de la canción de banda es el miércoles 28 de noviembre y estará disponible en ¡Tunes, Spotify, Youtube y todas las plataformas digitales.

POR ESTRENAR. El video del sencillo Para Que Me Besabas ya esta listo y por estrenar.

SONARÁ REGIONAL

Acerca del género musical que elegió para dar a conocer su faceta de compositora, explicó: "Elegí el género de banda para dar a conocer mi trabajo como compositor, esperando despunte mi carrera en esa área. Mi sueño es que me graben grandes artistas, precisamente del género. Posteriormente viene una canción en mariachi y otros géneros, para darme a conocer como compositora polifacética, sin fronteras ni barreras para escribir letras que lleguen al corazón de la gente".

Y agregó: "Como compositor este año me ha pintado bien, como haber colocado una canción trabajando con los músicos de Marc Anthony en sus proyectos, grupo Líder en McAllen y un reconocido artista de banda del que pronto daré la sorpresa y más detalles cuando ya este grabada la canción".

EN TV. La reynosense Perla Ramos actualmente participa en el reality Tengo Talento Mucho Talento en EU.

EL VIDEO

¿Ya tienes realizado video de Para Que Me Besabas: "El video de versión banda se grabó en McAllen bajo la producción de Johnny Morales y el video de versión acústica en La Roca Sound Lab en Monterrey, Nuevo León, bajo la producción del mismo Adrian Reyes y el 5 de diciembre es el lanzamiento de la versión balada, canción y video"

Respecto a cuando saldrá a la venta indicó: "Sólo saldrá a la venta en plataformas digitales, este mismo mes de noviembre, estén pendientes de detalles en mis páginas oficiales de FB, Instagram y web page".

BIEN AVALADA

En cuando a su preparación musical explicó: "Me he preparado 22 años en este hermoso mundo de la música para llegar a este momento. Así que vengo con toda la experiencia y todo el corazón a aportar algo mío para llegar al corazón de la gente, he trabajado tanto para otros proyectos y dado tanto de mi misma, que tenía una deuda pendiente conmigo misma, nunca es tarde para realizar nuestros sueños".

Esta reynosense ha destacado como segundo teclado, contraalto acompañado a artistas como Con Banda Semilla de Mostaza de María del Sol, Heriberto Hermosillo ex pianista de Luis Miguel y Fermin IV ex Control Machete, entre otros.

Además como segundo teclado, guitarra y coros ha participado con Grupo La Conquista, trabajando con Abraham Quintanilla, padre de Selena.

Y ha alternado presentaciones con: Kumbia Kings, La Onda, Bobby Pulido, Priscila y sus Balas de Plata, Alicia Villarreal, La Costumbre, Solido, Odalys García, Jimmy González, Jay Pérez entre otros.

Y aparecido en Sábado Gigante, Despierta América, El Gordo y la Flaca, Cotorreando, Escándalo TV y otros más.