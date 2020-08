Destaca reynosense en Shorts México

El bailarín y fotógrafo Abraham Lezama Juárez, formará parte de Shorts México, el único festival de cortometrajes de México y el más grande de Latinoamerica.

El reynosense Abraham Lezama Juárez, se une a la selección oficial con el filme "Objects in mirror are closer than they appear", que fue dirigido

por Jukka Rajala de Finlandia y estuvo coescrita e interpretada por Abraham Lezama Juárez y Helle Siljehom de Noruega.

La película se desarrollo con la productora Malakta de Finlandia, de Ostrobothnia.

El proyecto que ahora va a competencia inicio su gestación en 2011, en el Festival de Cine en Danza Loikka, que se realiza en Helsinki, donde conoció a Jukka Rajala por medio de Hanna Pajala que en ese tiempo era directora del festival Loikka.

Estando en Vassa Finandia, conoció a Helle Siljeholm de Noruega que con gusto acepto hacer la parte de la chica del filme, ella en Danza Contemporánea.