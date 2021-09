Destaca Pilar obras de pavimentación

Cd. Victoria , Tam .- La alcaldesa María del Pilar Gómez Leal rindió su informe de trabajo tras poco más de once meses de haber asumido la administración municipal de Victoria en sustitución de Xicoténcatl González Uresti , y en donde destacó acciones como la inversión de 281 millones de pesos para la rehabilitación y pavimentación de 116 vialidades, o la inversión de 835 millones en infraestructura hidráulica de la mano con el Gobierno del Estado .

Para hacer esto posible, fue necesario llevar a cabo una reingeniería al interior de la administración municipal para lograr redirigir los recursos presupuestales hacia la prestación de los servicios públicos por lo cual, se hizo una reducción de 22 a 16 direcciones y de 75 a 62 jefaturas de Departamento con la eliminación de puestos administrativos innecesarios herencia de la anterior administración.

"Nos permitió generar ahorros económicos y economías hasta por once millones de pesos que hicieron posible incrementar el gasto de inversión y avanzar en la misión de equilibrar el gasto con el gasto corriente, además de asegurar el flujo de recursos para garantizar los servicios básicos", recordó que en octubre del 2020 se recibió la administración con solo siete camiones recolectores de basura y actualmente se cuenta con 26 unidades en funcionamiento, con una cobertura del 98 por ciento en el servicio de recolección de residuos sólidos.

Además, destacó que en la actual administración no se contrajo nueva deuda pública con la finalidad de no dejar rezagos en el proceso de Entrega-Recepción, "con disciplina financiera logramos finiquitar un adeudo por cincuenta millones de pesos contraídos hace diez años que representan una erogación anual por el orden de los cinco millones de pesos; pese a los recortes federales, optamos por la opción más sana para Victoria, no contraer nuevos créditos bancarios evitando así comprometer los recursos del Municipio".

´Próxima administración contará con recursos suficientes´; Pilar Gómez

En ese sentido, la alcaldesa Pilar Gómez destacó que su administración entregará los recursos correspondientes del último trimestre del año a la próxima administración para que esta pueda iniciar labores inmediatamente después de tomar posesión el primero de octubre, "no hemos ejercido más de lo que nos correspondía en los meses en los que vamos, de hecho es parte de una de las reglas de este momento que nosotros como administración saliente para el día diez de septiembre tenemos que tener presupuestados nuestros gastos para finales de septiembre para que ellos puedan hacer – de ahí en adelante – la planeación de octubre, noviembre y diciembre".

Cabe recordar que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para este año es de mil 23 millones 93 mil 262 pesos por lo que la parte proporcional para los tres últimos meses del año sería de alrededor de los 250 millones de pesos.

"Estamos tratando de que esta Entrega-Recepción sea lo más tranquila que se pueda, que la administración entrante no batalle porque a mí me pasó al revés, entramos de un momento a otro, ellos tienen un mes para conocer las condiciones del Municipio, para conocer el proceso, para conocer todo lo que se lleva a cabo para que a partir del primero de octubre ellos puedan arrancar de manera fluida y sin tener contratiempos", finalizó.