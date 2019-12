Destaca oportunidad para los estudiantes

"Cumple un año de mucho trabajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un año de ganarle terreno a los grupos beneficiados por la corrupción por décadas, de devolverle la esperanza al país y el poder a los ciudadanos" afirmó en entrevista el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza González.



El tamaulipeco integrante del gabinete ampliado del presidente de todos los mexicanos, cuya labor destaca como el administrador de recursos públicos más importante de Latinoamérica, enfatizó que, en el sector educativo, el combate a la corrupción y al abuso presupuestal, la ampliación del abanico de apoyos y oportunidades a estudiantes, así como el reconocimiento a la labor de los maestros, se ha avanzado con pasos sólidos en este año.

"Por supuesto que hemos enfrentado resistencia de quienes estaban acostumbrados a los derroches, a los abusos con el dinero de los mexicanos, te pongo un ejemplo, solo en personal hemos ahorrado más de 2 mil millones de pesos, este y otras economías se han re direccionado a becas, a infraestructura en escuelas, a apoyos para que los estudiantes alcancen sus sueños".

Destacó que la eliminación de gastos excesivos, de personal y asesores innecesarios, de consolidación de compras, de reingeniería financiera entre otras acciones, se ha traducido en beneficios para todos los estados, "en Tamaulipas este año se triplicaron los recursos para remodelación y equipamiento de planteles; los alumnos respaldados con becas se duplicaron, del mismo modo que crecieron otros esquemas y programas educativos".

Respecto al magisterio, Héctor Garza González señaló que es un sector al que se atiende con particular atención, ya que arrastra problemas históricos "el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere construir el país que todos queremos para nuestras familias de la mano de los maestros, en frente común, y para ello, a revalorado su labor y papel en ese contexto".

Tras una intensa semana de trabajo que incluyó el encuentro con los Gobernadores de Michoacán, Coahuila y Zacatecas; acompañar el Secretario de Educación Esteban Moctezuma a Yucatán y Quintana Roo a poner en marcha programas educativos; además de mesas de trabajo con Secretarios del sector de diversos estados y grupos sindicales; visitó este sábado los municipios de Tula, Antiguo Morelos y Ocampo, para por la noche, regresar a CDMX.

"Me encanta recorrer mi estado, hablar cara a cara con maestros, alumnos y padres de familia, es un ejercicio que me retroalimenta y me ayuda en mi labor, conocer sus problemas y buscar soluciones, poner a disposición de ellos toda mi capacidad, lo menos que puedes ser es leal y agradecido con tu patria chica", finalizó.