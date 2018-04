Destaca maestro de educación física

Río Bravo, Tam.- Profesor de Educación Física de la escuela secundaria Técnica número 10, Lazaro Cárdenas, El LEF. Salomón Camacho Sifuentes, destaca como uno de los 4 mejores maestros de Tamaulipas, ganando el primer lugar en el XXIII Concurso Estatal de la Sesión de Educación Física en la categoría secundarias, gracias a su gran esfuerzo y desempeño, mostrando sus habilidades, ofreciendo una extraordinaria clase en los patios de la Secundaria 20 de Noviembre de ciudad Madero, Tamaulipas que fuera la sede de este evento, con esto ganándose su boleto al concurso Nacional.

Al respecto el profesor Salomón comentó:

"Me siento muy orgulloso y contento por haber ganado este concurso, vamos con todo para la nacional representando a Tamaulipas, esto me deja muy buenas experiencias y el saber que estoy haciendo bien mi trabajo, pues me debo a cada uno de mis alumnos y no podría sin el apoyo de mi esposa, mi hijo de mis padres y hermanos", aclaró.

Asimismo añadió:

"Cuando empecé a dar mi clase el día del concurso, pensé en mi esposa y mi hijo y en el que viene en camino, eso me dio mucha confianza, el participar ya en un concurso estatal es de mucha tensión y nerviosismo, pero gracias a Dios todo salió muy bien, la familia es el motor que me impulsa a trabajar con mucho empeño y amor a mi carrera, sin eso creo que sería un trabajo más", concluyó.

Cabe señalar que este concurso tiene varias categorías como Preescolar, Matrogimnasia, Primaria y Secundarias, en los cuales fueron 20 jueces los que se encargaron de calificar el desempeño de cada uno de los participantes. El profesor Sifuentes ya se está preparando para participar en el concurso nacional, en fecha y sede por definirse en el CONDEBA nacional.