Destaca la fuerza de la palabra de Héctor Garza

Una de las principales características de los norteños, y particularmente de los tamaulipecos, es cumplir su palabra, por encima de todo, para muchos, la palabra vale más que un documento, es un rasgo que marca a la persona, y sin lugar a duda, una llave que abre con mucha facilidad las puertas de los retos que trace la vida.

Este distintivo, se ha convertido en una herramienta fundamental para el Oficial Mayor de la SEP en el país, el reynosense Héctor Garza González, quien es reconocido como un hombre de palabra, lo mismo por sus compañeros en el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como por diversos actores del sector educativo en México, lo que le ha permitido resolver conflictos magisteriales a lo largo de la República.

Su palabra, le ha permitido alcanzar avances históricos, como en el aumento salarial a maestros indígenas; la solución a problemas laborales de más de 250 mil mentores y la basificación de 150 mil; la reciente federalización de la nómina de miles de educadores de Michoacán, dándoles certeza laboral; el rescate financiero en el sector educativo en diciembre pasado a más de una decena de estados, entre otros logros importantes.

"Que agradable es estrechar la mano con alguien que tiene palabra. No hay nada que confiera más dignidad a un hombre que el hecho de ser consecuente con lo que dice y hace. Esta es una formación de vida que tengo marcada en mi corazón por mis padres, y que procuro siempre honrar, me ha abierto las puertas siempre, y en esta tarea (su labor al frente de la Oficialía Mayor) no ha sido la excepción", señaló en entrevista en su reciente visita al sur de la entidad.

En este sentido, dijo que lo que los maestros son "hombres de palabra" por lo que se ha entendido muy bien con ellos, y en base a esta, han podido transitar construyendo soluciones a problemas de muchos años que arrastra el sector "es un tesoro encontrarse con una persona que respeta su propia palabra. Es decir, si dice que hará algo, lo realizará; o si promete dar tiempo para buscar soluciones a un conflicto que lo aqueja, lo cumplirá. Con alguien así se puede contar" afirmó.

INTENSA AGENDA

Esta semana, el tamaulipeco Héctor Garza González, como es común en su agenda, sostuvo acuerdos en palacio nacional con los Secretarios de Hacienda y Educación, además de reuniones de trabajo con diversos titulares de la administración federal. En sus oficinas de la Oficialía Mayor, recibió grupos de maestros de Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Guerrero, entre otros estados, muchos sin solicitar audiencia previa, aprovechando que en este espacio se trabaja de puertas abiertas y se atiende sin distingo alguno.

También lo visitaron Gobernadores como el de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; y Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, además de comisiones de diputados federales, locales, regidores y síndicos de diversas entidades.