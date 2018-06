Destaca ´Chima´ Ruiz el trabajo en Toulon

Aubagne, Francia

El técnico de la selección mexicana Sub 21, Marco Antonio Ruiz, destacó el trabajo que han realizado sus pupilos en el Torneo Esperanzas de Toulon, lo que espera confirmar cuando disputen el título.

"Confío mucho en mi equipo, en el futbol que está generando, en las cualidades del futbolista mexicano, creo que se ha demostrado en el torneo que hemos hecho buen futbol, nos apegaremos a eso, a generar futbol e imponer nuestro estilo ante el que sea", dijo rumbo a la final.

En declaraciones a los medios al término del partido que ganaron 3-1 a Turquía en el estadio Lattre de Tassigny, el timonel destacó lo hecho por sus pupilos, los titulares habituales y el resto de la plantilla.

"Me da gusto por ellos, han trabajado fuerte, se lo merecen, se han esmerado, han creado una gran competencia, no solo elogio a los 11 que inician, porque si ellos andan bien atrás hay jugadores con calidad que buscan una oportunidad y eso me parece que ha dado como resultado que el equipo tenga un nivel importante".

Del juego "rudo" que emplearon los turcos, dijo que así lo esperaban y destacó que sus pupilos no cayeron en provocaciones, "sabíamos que eso no nos convenía, lo de nosotros era poner la pelota a ras de piso, generar nuestro futbol, y eso lo hicimos. Los felicito porque no es fácil mantener la calma ante un partido tan intenso como hoy".