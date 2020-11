Destaca avance con outsourcing

Ciudad de México.

El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de outsourcing representará un avance en materia fiscal y laboral.

El legislador aseguró que la iniciativa está acorde con las exigencias del T-MEC para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Además, afirmó, la regulación de la subcontratación laboral fortalecerá el combate a la facturación falsa y a la evasión fiscal.

Ramírez Cuéllar reiteró su llamado a las y los legisladores, así como a empresarios y grupos parlamentarios para aprobar la iniciativa presidencial, ya que la subcontratación ha sido aprovechada como mecanismo de simulación para la contratación en perjuicio de los derechos de los trabajadores.

El diputado recordó que su uso repercute directamente en la eliminación de diversas prestaciones, así como la evasión del pago de cuotas de seguridad social y del pago de impuestos.

De acuerdo con el Censo Económico 2019 del Inegi, en los últimos años se ha incrementado la práctica del outsourcing pasando de más de 3 millones 578 mil personas contratadas bajo esta práctica en 2014 a 4 millones 685 mil en 2019; lo que implica una tasa de crecimiento media anual de 5.5 por ciento.

El legislador dijo que se calcula que en México existen alrededor de mil 200 empresas con subcontratación ilegal cuyos trabajadores no cuentan con derechos laborales ni con la declaración del monto real de sus salarios.

A esto se suma, abundó, que menos de la mitad se encuentran registradas debidamente y de las que cuentan con registro, solo una pequeña parte paga impuestos.

Ramírez Cuéllar advirtió que la subcontratación laboral se ha convertido en un problema público que representa pérdidas al erario y a los derechos de los trabajadores.

Ante ello, reiteró que la aprobación de la reforma significará un gran avance en materia fiscal y laboral, pues permitirá un mayor control a las empresas dedicadas a la facturación falsa y a la evasión fiscal evitando las deducciones falsas, la no retención y el no enterar; además de hacer cumplir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit, lo que beneficiará a alrededor de 71 millones de personas que no cuentan con seguridad social.