Destaca Anaya violencia en los estados priístas

Tras afirmar que la violencia en los estados donde gobiernan partidos del frente (PAN-PRD) es responsabilidad de la Federación, el candidato presidencial Ricardo Anaya exhibió los índices delictivos de entidades que gobierna el PRI.

De visita en San Martín Texmelucan, donde inicia una gira de 24 horas por el Estado de Puebla, Anaya aseguró que los Mandatarios de entidades como Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas no son culpables de la situación de violencia.

"Si revisan en qué estados ha aumentado la violencia entre 2014 y 2018 van a encontrar que aumentó en 29. ¿Cuál es el estado con la mayor tasa de homicidios en el País? Es el estado gobernado por el PRI, Colima", dijo.

"¿Cuál es el estado con mayor tasa de secuestros en el País? Es Guerrero, también gobernador por el PRI. ¿Cuál es el estado en donde hay más feminicidios en términos absolutos? El Estado de México, gobernado por el PRI", sostuvo Anaya.

Anaya insistió en que se trata de un problema generalizado en todo el País, y que de 2014 a la fecha la violencia aumentó en 29 de 32 entidades federativas.

Cuando un asunto como éste prolifera en todo el territorio nacional, dijo, el primer responsable es el Gobierno federal.

"Esto no es un asunto que sea responsabilidad de los Gobiernos del Frente, el problema está generalizado en el País, nosotros sí vamos a asumir la responsabilidad", mencionó.

En Puebla, admitió, el robo de combustible género un problema de violencia, pero atribuyó las condiciones al desempeño del Gobierno federal

El panista refirió que se trata de un delito federal mientras la autoridad competente no asumió su responsabilidad.

LOS MALOS CON MORENA

Para Anaya los ex priistas malos, vinculados al exgobernador Mario Marín, están ahora como candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

El abanderado manifestó que no hay incongruencia en incorporar a ex priistas a las campañas de Por México al Frente o las coaliciones locales en las que participa el PAN.

Los priistas más cercanos a Marín son los que se fueron a Morena, insistió.

"Hay gente buena en todos los partidos, de hecho hacemos un llamado a la gente de los demás partidos a que se sumen a nuestro proyecto, pero a la gente buena, no al equipo de Mario Marín que hizo un pésimo Gobierno", pronunció.

"Es un exgobernador de muy mala memoria y esa es la gente que postuló Morena, porque sus dos colaboradores más cercanos de Mario Marín son los candidatos de Morena en Puebla".

TIENE MIEDO LÓPEZ OBRADOR

Andrés Manuel López Obrador está enojado, no digiere el debate y debe tranquilizarse, recomendó Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

Luego que el tabasqueño, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, se negara a debatir "cara a cara" con Anaya, el panista consideró en conferencia de prensa que López Obrador tiene miedo.

"El miedo no anda en burro. López Obrador no quiere otro debate. Tiene muchísimo miedo de volver a ser exhibido en sus engaños, traiciones y contradicciones. (...) Que se tranquilice. Desde que terminó el debate se fue muy enojado, por lo visto sigue muy enojado y está muy claro por qué no quiere debatir", sostuvo.