Destaca AMLO política de vacunación Covid-19

"Yo creo que fue acertada la política de vacunación y desde luego fue una bendición el tener la vacuna a tiempo en el mundo, porque estamos viendo que los vacunados tiene más protección, eso fue muy importante, no olvidarlo; ahora con la nueva variante crecen los contagios, pero no las hospitalizaciones es menos los fallecimientos, sí hay incremento en hospitalización, pero no igual y esto por las vacunas.

"No es tan dañina la nueva variante, pero estamos viendo que la protección se debe a la vacuna", agregó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que México ocupa el 10 lugar en países con más vacunas contra Covid administradas al 25 de enero, con 161 millones 997 mil 209, solo detrás de China, India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Japón, Vietnam, Pakistán y Alemania.

Señaló que México se encuentra en el lugar 23 a nivel mundial en el número de fallecidos por millón de habitantes.

"Estamos en el lugar 23 de fallecidos, que esto ni quisiera yo decirlo, o sea es muy lamentable. El primer lugar Perú, desgraciadamente nuestros hermanos peruanos, seis mil 287 fallecidos. De toda América: Brasil (en el lugar) 12; Argentina, 17; Estados Unidos, 18; Colombia 19; Paraguay, lugar 22 y México (23)", aseveró.