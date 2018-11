Destaca AMLO fin a pensión de ex Presidentes

Cd. de México.- El, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que, aunque todavía no toma posesión, ya empezaron los cambios, como las reformas para eliminar las pensiones de los ex Mandatarios mexicanos y para que ningún servidor gane más que el titular del Ejecutivo.

"Como ya se tiene mayoría en el Congreso, ya empezaron los cambios, ya no va a haber pensiones para los ex Presidentes, ya se aprobó y se publicó esa ley. Ya nadie va a ganar más que lo que obtiene de salario el Presidente de la República, yo voy a ganar 60 por ciento menos que lo que gana el Presidente Peña", expuso en un video.

El 1 de diciembre, ironizó López Obrador, no será su toma de posesión como Presidente de la República, sino su primer Informe de Gobierno, debido a que ya se ha comenzado a transformar el País.

El político tabasqueño insistió en el término de las compensaciones y las partidas especiales para protocolo, además de que no vivirá en la residencia de Los Pinos.

No van a haber, sostuvo, fueros ni privilegios.

"Se me va a poder juzgar a mí como a cualquier ciudadano", dijo el Presidente electo.

"No es simulación, no es maquillaje, es cambio verdadero, es la cuarta transformación de la vida pública del País y hay que verlo esto con mucho optimismo, no enojarnos", aseguró.

López Obrador expuso, además, que no se quedará callado y debatirá con los que lo cuestionan en los medios, pues habrá derecho de réplica.

"Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados, no va a ser así, tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular, tiene que haber libertades plenas y para todos". afirmó.