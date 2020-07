"Muchas cosas se me echaron a perder como cuatro colchones con cada una de las bases también la lavadora y tuve que pagar para que vinieran a limpiarme la casa" Testimonio Vecina damnificada

Dicen que después de la tormenta viene la calma y tal parece que así es para los habitantes de la colonia Jacinto López 1 y 2, que ayer por fin pudieron regresar a sus casas tras bajar completamente el nivel del agua y de está manera limpiar los destrozos que dejó a su paso el huracán Hanna.

Fueron más de 20 horas que las personas del sector observaron como sus pertenencias se las llevaba la corriente tras el desbordamiento del dren El Anhelo y este martes comenzaron a trabajar en asear sus respectivas propiedades al retirar montañas de basura que se reunió y asimismo el lodo que estaba por todos lados.

La mirada de las familias reynosenses expresaba tristeza al ver sus viviendas destruidas y con las marcas en cada una de las paredes del incremento del agua de un metro y medio, que se combinó con su sentir de impotencia y coraje al tener que pensar que comprar nuevamente sus cosas.

Dentro de los daños materiales estaban aparatos electrodomésticos, muebles, artículos de cocina, alimentos que ya no se pueden ingerir, juguetes de los niños, entre muchas cosas más.

"Muchas cosas se me echaron a perder como cuatro colchones con cada una de las bases también la lavadora y tuve que pagar para que vinieran a limpiarme la casa fácilmente alrededor de 30 a 40 mil pesos", comentó una de las personas afectadas.

SIN APOYO

Otro de los habitantes de nombre Julio César se encontraba seriamente enojado por la falta de apoyo de las autoridades municipales, Protección Civil y Bombero y Ejercito Nacional al todavía no hacer presencia.

"Ninguna persona se ha parado desde la inundación pasada, toda la colonia se encuentra molesta es injusto, no se paran, nosotros estábamos limpiando y me picó un animal tuve que comprarme medicamento para que no se me infectara", expresó.

La colonia Jacinto López fue una de las primeras en quedar cubierta en casi en su totalidad por las inundaciones convirtiéndose en zona de emergencia pero con el paso de las horas lentamente regresa a su normalidad.

Ayer los habitantes del sector pudieron ingresar al sector al bajar el nivel del agua.