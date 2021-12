Después de 3 tensos meses, la erupción del volcán español puede haber terminado

El volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias frente al noroeste de África se quedó en silencio el lunes por la noche, y los científicos dijeron que sus 36 horas aproximadamente de actividad insignificante podrían indicar el comienzo del fin de la erupción . Los científicos no descartan un resurgimiento de la actividad volcánica, que anteriormente disminuyó solo para regresar con fuerza renovada, pero dicen que es poco probable.

"No podemos estar 100% seguros, ya que el volcán ha estado jugando algunas malas pasadas durante las últimas semanas", dijo a The Associated Press Valentin Troll, experto en geología de la Universidad de Uppsala en Suecia y coautor de un estudio de geología de las Islas Canarias. .

"Pero muchos parámetros ahora han disminuido, y creo que el volcán está en declive ahora", dijo.

El gobierno de Canarias dijo que "la actividad volcánica se ha reducido a casi nada". Algunas volutas de humo blanco flotaron desde el cráter el miércoles por la mañana. A medida que la erupción se apagaba, los científicos se aventuraron a caminar hasta el borde del cráter para tomar lecturas de gas de cerca por primera vez en tres meses.

Se deben observar niveles bajos y sostenidos de actividad durante 10 días para que los científicos declaren formalmente el final de la erupción, dijo a la prensa María José Blanco, vulcanóloga y portavoz del Instituto Geográfico Nacional de España.

La erupción, que comenzó el 19 de septiembre, es la más larga registrada en La Palma y ha sido un hito para los isleños, muchos de los cuales viven de la agricultura y el turismo. Las volcánicas Islas Canarias son un popular destino de vacaciones en Europa debido a su clima templado.

No se han relacionado directamente heridos o muertes con la erupción de La Palma, y la vida ha continuado con normalidad en la mayor parte de la isla de 80.000 habitantes. Sin embargo, varios miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y granjas ya que fueron engullidas por la lava y una sección del lado suroeste de La Palma resultó gravemente dañada.

Para algunos lugareños, el alivio por el debilitamiento de la erupción se vio atenuado por la frustración por las promesas de ayuda del gobierno que, según dicen, no se han materializado.

"Poder ver el sol correctamente por primera vez en casi tres meses, dormir de noche sin temblores, cambia totalmente el panorama", dijo Francisco Javier López, un residente de 61 años del pueblo de Todoque. "Pero el futuro sigue siendo sombrío".

López perdió su casa de 30 años durante los primeros días de la erupción y dice que vive en un departamento alquilado a un precio excesivo en un pueblo cercano. El futuro de su negocio de parapente, que lo empleaba a él y a su esposa, también se evaporó cuando la lava enterró las pistas de despegue y aterrizaje en la cima de la cordillera Cumbre Vieja.

López se quejó de que a pesar de las promesas de alojamiento gratuito, subsidios y ayuda financiera de los funcionarios nacionales, regionales y locales, casi nada ha llegado a los residentes de La Palma afectados por el volcán.

"El volcán se ha llevado nuestras casas, incluido nuestro pasado y nuestros recuerdos", dijo a la AP. "Pero los políticos nos están quitando el futuro y la esperanza".

La roca fundida ardiente que fluye desde Cumbre Vieja hacia el mar ha destruido alrededor de 3.000 edificios. Los campos de lava negra endurecida y espesa han sepultado plantaciones de banano, han arruinado sistemas de riego y han cortado carreteras.

La lava endurecida cubre alrededor de 1.200 hectáreas (alrededor de 3.000 acres), según la unidad de emergencia volcánica de las Islas Canarias, Pevolcan. Donde la roca fundida se ha vertido en el Océano Atlántico, se han formado deltas rocosos en más de 48 hectáreas (120 acres), dijo Pevolcan.

La erupción ha atraído a científicos de todo el mundo a La Palma . Han estado utilizando tecnología de punta para examinarlo desde tierra, mar, aire e incluso el espacio.