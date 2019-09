Despreocupado por clip filtrado

Ciudad de México

Luego de filtrarse un video en el que aparece auto complaciéndose, Horacio Pancheri toma con tranquilidad y un poco de humor lo sucedido.

"Son cosas que pasan. Lo que sucede es que no se filtró como a mí la información. A todos nos pasa o nos puede pasar. No me justificó.

"Violaron mi teléfono, cosas mías, que pasan y ya está. Hay que hacerse cargo", compartió el actor.

Hace dos semanas circuló en redes el clip y, aunque su momento el argentino se rehusó a dar declaraciones, ahora aceptó que se trata de un material que envió a una ex pareja hace algunos años.

BROMEA CON EL TEMA

"Fue de hace mucho, como de unos cuatro o cinco años, porque no se ve ningún tatuaje", agregó.

Y hasta bromeó que su actual novia, Marimar Vega, también vería el clip.

No obstante, negó saber quien fue la persona que filtró el video y aseguró que no desconfía de su ex, Paulina Goto.

"No sé quién lo hizo así que ¿a quién voy a demandar? Quien lo hizo que sea feliz. Si supiera sí lo demandaría", expresó.

PADRINO DE LUJO

El actor fue padrino, del estreno de la tercera temporada de la obra Los Negros Pájaros del Adiós, en el Teatro Milán.

"Agradecido con mis amigos de la producción, con el director. Estar aquí, apoyarlos y acompañarlos".