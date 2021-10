Desprecian a la ciencia y exceden muertes por Covid

"(Los casos de México y Brasil) ilustran la combinación de la descentralización y liderazgo populista que es más propicia para evadir la responsabilidad. 'Patear la pelota' reduce la funcionalidad del sistema de salud, brindando lecciones para otros países y futuras respuestas a las pandemias, incluso con la aplicación de las vacunas", se explica en el texto.

"Tuvieron que tomar las decisiones sin tener la evidencia y eso tiene un costo en cuanto a la salud y en la parte económica", advirtió. En el estudio, se añade que el Presidente Andrés Manuel López Obrador evadió su responsabilidad para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y dejó que esta recayera en los gobiernos estatales, quienes implementaron medidas no farmacológicas de manera descoordinada, sin homogeneidad y sin base en evidencia.

"Lo que hicieron (los presidentes de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, respectivamente) fue decir: 'No hay una política; no les vamos a decir qué tienen que hacer; no vamos a seguir las recomendaciones que están dando a nivel internacional; vamos a seguir por la libre.

"Los líderes de ambos países dieron muy malos ejemplos e información errónea, y equivocada, sobre cómo proteger la salud", consideró Felicia Knaul, autora principal del estudio. Para la especialista y directora de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, esto ha provocado que en el País se registren muchos más casos y muertes de Covid-19 de las que debían haberse presentado.

El estudio, el cual acuñó el concepto Punt Politics, que a decir de Knaul significa Patear la pelota; deslindarse de las responsabilidades en lugar de actuar como líder central, también analiza el manejo de Covid-19 en Brasil. El estudio muestra que el liderazgo populista y la política partidista desmanteló una respuesta basada en evidencia. "(Los casos de México y Brasil) ilustran la combinación de la descentralización y liderazgo populista que es más propicia para evadir la responsabilidad. Discutimos como Punt Politics reduce la funcionalidad del sistema de salud, brindando lecciones para otros países y futuras respuestas a las pandemias, incluso con la aplicación de las vacunas", se explica en el texto.

En entrevista, la especialista aseguró que la respuesta de las entidades ante Covid-19 fue descoordinada; no fue homogénea; y hubo atrasos en la implementación de las medidas no farmacológicas, como uso de cubrebocas; restricción de la movilidad; por unos y otros estados. Además, ante la falta de pruebas, las entidades carecieron de información basada en evidencia para implementar de la mejor manera y en el mejor momento las medidas no farmacológicas. "Tuvieron que tomar las decisiones sin tener la evidencia y eso tiene un costo en cuanto a la salud y en la parte económica", advirtió.

Y, a diferencia del Gobierno federal, no tuvieron acceso a la asesoría de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. Héctor Arreola-Orneolas, miembro de la Fundación Mexicana para la Salud, quien también participó en el estudio, aseguró que hasta finales de 2020 había un grado de alineación por parte de los estados gobernados por Morena. "Seguían tal cual el dictamen que era prácticamente no hacer mucho para la contención de la pandemia en sus territorios. "Mientras que los estados gobernados por partidos de Oposición, principalmente PAN, PRI y Movimiento Ciudadano actuaban de manera contundente en tratar de implementar políticas restrictivas para la contención de Covid-19", destacó. Indicó que estados, como Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas fueron muy restrictivos al principio contrario con lo que pasaba con las entidades gobernadas por Morena. Después, todos los estados empezaron a relajarse.