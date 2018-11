Despotrica contra Tarantino

Madrid, España

El compositor italiano Ennio Morricone ha colaborado con Quentin Tarantino en su más reciente película, The Hateful Eight (Los odiosos ocho), trabajo por el cual se hizo con el Oscar, el primero de su carrera más allá del premio honorífico que la Academia le concedió en 2007. Pero eso no significa que le gusten las películas del director estadunidense, ya que las considera burdas copias que no están al nivel de los grandes del cine.

EXPRESA SU OPINIÓN

En una reciente entrevista con Playboy, el afamado compositor de bandas sonoras como Once Upon a Time in America (Érase una vez en America), The good, the bad & the ugly (El bueno, el feo y el malo) o The Intouchables (Los intocables de Eliot Ness) ha decidido expresar su opinión sobre la metodología de trabajo y las películas de Tarantino, al que ha tachado de "ser un cretino y robarlo todo".

Es un cretino. Él simplemente roba ideas de los demás y las mezcla. No hay nada original en eso", dijo Morricone en la entrevista. "Y tampoco es buen director, así que de ninguna forma es comparable con los auténticos grandes de Hollywood como John Huston, Alfred Hitchcock o Billy Wilder".

"SON BASURA...SUS PELÍCULAS"

"Ellos fueron geniales, mientras que Tarantino sólo es capaz de cocinar cosas viejas. No me gustan sus películas, son basura", agregó.

El cineasta quiso trabajar con Morricone en The Hateful Eight (Los odiosos ocho) ya que le considera un grande de las bandas sonoras por su extensa colaboración con Sergio Leone. Pero parece que el respeto no es mutuo.

SU ADOLORIDO ÓSCAR

Morricone también habló sobre el Oscar a la Mejor Banda Sonora que recibió en 2016 por su colaboración en la película de Tarantino. Un premio del que dice no sentirse muy orgulloso.

No me emocioné por ganar el Oscar... ¡Sólo estaba dolorido por estar allí sentado tanto tiempo!", dijo el compositor, de 89 años de edad.

"Tuve muchos dolores de espalda, tanto en el avión como en la ceremonia. Así que, como mucho, tenía expresión de complacido porque sabía que pronto podría abandonar esa maldita ceremonia. No tengo ganas de volver a la espantosa America, con todas esas pomposidades y esa vergüenza a la que llaman Oscar", sentenció Morricone.

Repite señalamientos

No es la primera vez que se acusa a Tarantino de plagio. El cineasta siempre ha dicho que su escuela ha sido el propio cine y los grandes directores clásicos sus maestros. Y donde unos ven genialidad, otros sólo ven pequeños plagios aquí y allá para componer historias trilladas sin gusto cinematográfico.