Despotrica contra el #MeToo

"Oye hija si alguien te llega a manosear, en ese momento suéltale un Madrazo o agarralo de los huevos pero agarralo . Pero no te esperes años para acusarlo, es de volada hacer una denuncia. No después de 20 años ¿quien te lo cree? Nadie...". Carmen Salinas, actriz y productora.

Ciudad de México.

El lunes, Carmen Salinas explotó contra el movimiento #MeToo vía Twitter y de la persona que acusó al fundador de Botellita de Jeréz, Armando Vega Gil, quien se suicidio en las primeras horas de este lunes.

AL GRANO

"Oye chava no mames wey. Confiesa que tú también te le avientas algún chavo, y si no quiere contigo al pasar los años lo acusas que te violo, y eso está mal, lo peor es que te creen. Cuantas veces el Chato corría en AVENTURERA a las vagas que se metían a los Camerinos o se metían a los hoteles donde estábamos hospedados y andaban corriendo por los pasillos espiando a donde se podían meter a cogerse a los Actores y Chato a sacarlas hasta con policías eso lo hacen muchas, carajo dense su lugar para que luego no Acusen a lo pendejo a gente inocente que la orillan al suicidio como al gran músico del Grupo Botellita de Jerez Armando Vega Gil que se mato hoy por culpa de una vaga de esas que acusan a lo pendejo, cuando Armando era un caballero no se vale wey", refirió en diversos mensajes de twitter la polémica actriz.

LE RESPONDEN

Este mensaje, colocado en varios tuits ha tenido cientos de likes, también ha tendió respuestas por parte de gente del gremio, como cuando Carmen, en otro tuit, cuestiona el #MeToo y el actor Polo Morín le responde.

"¿Quién inventó la mamada de # mi too músicos que da pie para escribir tanta jalada y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega Gil el le pidió se lo comprobara y nunca dio la cara. Queremos conocer esta Sra".

El joven actor le respondió. "Hay que tener cuidado con lo que expresas Carmelita... este movimiento es MUY IMPORTANTE. No hay que hablar solo por hablar, hay que estudiar para hablar con conocimiento".

A lo que ella dijo: "No me falte usted al respeto pendejo se acaba de matar un músico muy respetable, por la calumnia de una tipa anónima, y eso no se vale hacer acusaciones en el anonimato y yo CS lo mando a usted a Ch a su M x metiche".

La misma cuenta de Carmen contestó al actor asegurando que si hay alguien a quien le importe qué le podría pasar a una joven es a ella. "Tengo 5 nietas, 1 bisnieta sobrinas, y no hay que estudiar para saber el miedo que da, que algo le pase a mis niñas, pero siempre apegada a la verdad, no a calumnias".

Pese a los comentarios negativos, Carmen siguió expresándose contra el Me Too y pidió a las mujeres no esperar para hacer una denuncia.