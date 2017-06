Despojan unidada punta de pistola. Cierran paso a una mujer

Reynosa, Tam.- Utilizando la violencia, varios hombres que se transportaban en un automóvil Nissan Tsuru, despojaron a una mujer de su camioneta de reciente modelo cuando circulaba por una de las calles de la colonia Fuentes Sección Lomas.

Los hechos ocurrieron este sábado alrededor de las 21:00 horas, en la calle Circuito Independencia con Río San Juan.

La afectada indicó que al ir circulando por esas calles de pronto le cerró el paso dicho vehículo, del cual bajó un hombre que portaba una pistola, con la cual la amenazó y la obligó a que descendiera de su camioneta Mazda CX3 Touring 2WD modelo 2017 de color azul marino.

“Me apuntó con la pistola y me dijo que me bajara de la unidad inmediatamente y que no hiciera ningún tipo de ruido porque si no me iba a disparar”, dijo la mujer.

Luego de que la despojaron de la unidad, el hombre emprendió a la fuga y tras él lo siguió el vehículo en que andaban.

Comentó que tras el robo de inmediato marcó al número de emergencias, pero nunca llegó el auxilio.

Posteriormente mejor le habló a su mamá para que fuera por ella y a la vez le marcó a los agentes del seguro para reportar el robo.