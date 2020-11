Despojan de su casa a abuelita

Altamira, Tam.- Una mujer de la tercera edad se quedó en la calle, luego de que su hijastra con engaños la despojara de su casa, en la cual vivía con su esposo desde hace décadas.

La mujer de nombre María del Carmen González quien padece de una enfermedad en su pierna derecha, dijo que una pareja de jovencitos llegó a tocarle la puerta y cuando abrió, le preguntaron si rentaba cuartos, e inmediatamente después la hijastra, junto al esposo, entraron a la fuerza y la empujaron hacia la calle, diciéndole que "solamente así la logramos sacar viejilla".

Refirió que después, la puerta fue soldada, quedándose ella en la calle junto a sus dos perros, dos gallinas y un gallo.

Dijo que su hijastra vive en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí y, cuando vivía su esposo, los visitaban cada año.

Dijo Doña María del Carmen que tiene 40 años viviendo en la casa ubicada en la calle 5 de Mayo número 1412 de la colonia Nuevo Tampico y asegura no tener familiares, ni hijos.

Menciona que por el momento, sus vecinos le están brindando el apoyo para poder sobrevivir, toda vez que las autoridades no se han presentado para auxiliarla, pese a que ya tiene 85 años de edad.

Refiere que en el interior de la vivienda, la cual ya pusieron a la venta, dejó todas sus pertenencias, "no me dejaron ni sacar mi ropa, apenas ayer me cambié".

Pidió a las autoridades que le apoyen y sobre todo que personas que la asesoren jurídicamente para recuperar la vivienda, pues la hijastra asegura que su padre se la heredó.

DEMANDARÁN A HIJASTRA

Alrededor de las 14:00 horas, un abogado identificado como David Loera, acompañado de un pailero, abrieron la puerta con el uso de un pulidos, a fin de que la anciana pudiera entrar y permanecer allí.

Y es que el abogado, dijo que es completamente anticonstitucional, el que la hayan sacado de esa forma, pues no se mostró ningún documento, ni existe una orden de un juez de desalojo.

Dijo que para sacarla, primero necesitan demostrar que la propiedad les pertenece y, llevar un juicio para poderla desalojar con la presencia de un actuario y autoridades policiacas.

Por no recurrir al camino de la legalidad, ahora la hijastra será demandada por daño en propiedad ajena, robo, y allanamiento de morada.

La mujer logró entrar nuevamente al domicilio, mientras tanto el abogado dijo que la demanda la presentaría este próximo miércoles en la Ciudad de Victoria.