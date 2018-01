¡DESPLUMAN A LOROS!

El Atlético Reynosa mostró tamaños al venir de atrás para vencer 2-1 a los Loros de Colima, que llegaron volando muy alto para este partido pero se fueron desplumados de la frontera en la jornada 3 de la Liga Premier. El técnico Esteban Mejía se sacó un as bajo la manga, Abraham Vázquez, quien ingresó en la segunda parte y terminó marcando el gol del triunfo en una gran jugada colectiva. El resultado marcó la primera derrota para el conjunto de Colima que había tenido un arranque espectacular, por otro lado, el Atlético ganó su segundo partido en casa, mandando un claro mensaje de que este torneo no dejarán escapar puntos de su cancha.

El equipo reynosense pasó la prueba de fuego y de paso se echó a la bolsa a los pocos pero fieles aficionados que ahora sí demostraron pasión en las tribunas de la Unidad Deportiva Solidaridad.

Para ganar este partido se iba a necesitar más que buen futbol. La cosa no empezó bien ya que apenas a los 8 minutos de partido los Loros abrieron el marcador, por conducto de Raúl Valdéz, quién apareció sin marca, dentro del área chica, y prácticamente en la nariz del arquero Josafat Márquez clavó su remate de cabeza. El partido estaba muy trabado en la media cancha, pero al minuto 19 la pelota le quedó a modo a Edgar Villegas, quien no la pensó dos veces y desde fuera del área sacó un zapatazo cruzado que se anidó en la base del palo para el 1-1. Ya en acciones del segundo tiempo, el camiseta 24 Miguel Nuño, dejó escapar el segundo tanto para los emplumados, le pusieron un bombón, pero giró el cuello de más y su remate se fue rasurando el palo. El que perdona pierde, no deja de ser una frase muy trillada pero también muy cierta. Abraham Vázquez ingresó por “Nino” Torres con muchas ganas, correteando la pelota por toda la cancha. En la recta final del partido el Atlético Reynosa hizo la mejor jugada de todo el torneo. En un saque de banda, Alonso Hernández recibió la pelota, la pisó y se fabricó una de sexto año, tirando un “taquito” para habilitar a Jorge Caballero, que a su vez la dejó a modo para la llegada del “Talismán” Vázquez, quien definió con un gran disparo que pegó en el poste y terminó en las redes.

El Atlético Reynosa pegó un salto en el Grupo 1 al sumar 6 puntos y en la próxima jornada estarán visitando a los Tecos.