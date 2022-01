Desploman ventas ´cuesta´ de enero y Ómicron

Bladimir Cortez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Reynosa, (Canirac) comentó que hay muchos cuadros gripales, pero no ha habido cierres de negocios.

"Hay muchos restaurantes que tienen a la mitad de su personal en casa por presentar cuadros gripales, no ha habido cierres de restaurantes, la autoridad nos ha apoyado en el decreto que salió el 01 de enero, pero ya ahorita en el del 15 de enero salió más especifico y con una ampliación, como debe ser", dijo.

Explicó que enero y febrero, los restauranteros bajan sus ventas por la falta de efectivo y el Ómicron que está generando muchas gripas.

"Eso nos ha afectado porque la gente por la falta de circulante y baja movilidad, viene a sumarse esto del Coronavirus, la gente no está saliendo mucho, ahorita si nos ha afectado, sin embargo el restaurantero viene de una buena temporada, de un noviembre y diciembre que se presentaron ventas sin precedentes", expresó.

El dirigente de Canirac explicó, que en diciembre se triplicaron las ventas para llevar, por lo que hubo buenas utilidades por la temporada.

"Hemos estado platicando con la autoridad de salud, de Coepris y lo que quieren es apoyarnos, somos responsables, asumimos nuestros compromisos, estamos cumpliendo e invitamos a la comunidad que se siga cuidando y a los restaurantes que respeten los lineamientos", recalcó.

Explicó que las restricciones hacen que la gente se vayan a lugares sin protocolos y sin los cuidados.

"No nos ha perjudicado, porque si nos perjudico seriamente por la incertidumbre que genero y la gente que va a salir en la noche no deja de salir, al restringir al que compre, al formal, la gente va lugares donde no cumplen", recalcó.