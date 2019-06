Despliegue de GN y Ejército, para evitar confrontación con EU: AMLO

Ciudad de México.

Al aceptar que pudo registrarse excesos de fuerzas federales en la detención de migrantes sin documentos oficiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que todo el despliegue de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Marina y Policía Federal es parte de la estrategia para disminuir el flujo migratorio y evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos.

Esto luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que son aproximadamente 26 mil elementos de las distintas fuerzas federales desplegados en las fronteras sur y norte del país, con la finalidad de detener a migrantes y frenar la operación de bandas de trata de personas.

"Tenemos que evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Si nos confrontarnos podemos ganar, pero sería como el triunfo del general Pirro, sería una batalla que nos costaría muchísimo, por eso se habla de triunfo pírrico, no queremos la guerra ni la confrontación, tenemos que actuar con mesura", aclaró.

El presidente reconoció que pudo registrarse excesos de parte de elementos de la Guardia Nacional en el caso de una familia que buscaba cruzar el Río Bravo y no les fue permitido por medio de jaloneos, por lo que aclaró que se analizará ese caso para que no haya más excesos.

"Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen (los elementos de la Guardia Nacional) es respetar los derechos humanos", dijo.

Aclaró que la función de los elementos desplegados es regular la entrada de migrantes, pero "si se dieron estos casos (de jaloneos) no es esa la instrucción que tienen, no es esa la labor, es un trabajo que en todo caso les corresponde a los agentes de migración, no al Ejército. Pudo haber sucedido pero ese no es el propósito", indicó.

"No existe la orden en ese sentido y vamos a revisar el caso de que no suceda porque no es nuestra función. Tenemos nosotros que evitar, respetando los derechos humanos, que aumente el flujo migratorio atendiendo las causas", indicó.

Afirmó que el Ejército también, por ley, puede detener a los migrantes.

ASEGURA NO

PROTEGER A PROFUGOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró su gobierno no protegerá a nadie, por lo que los prófugos de la justicia serán detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigados por la Fiscalía General, por la comisión de probables ilícitos, el Presidente aseguró que no tiene problema de conciencia ni en éste ni en otros, porque no protege a nadie.

"Cuando se trate de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger, no tengo compromisos, al contrario. De las dos personas que mencionaste una de ellas participó hasta en los fraudes que nos hicieron y le dieron impunidad por eso, porque les ayudó en contra nuestra y no por eso voy a actuar contra no es mi fuerte la venganza".

En Palacio Nacional, López Obrador expresó que no debe haber impunidad para nadie.

"Podrán evadir la justicia durante algún tiempo pero van a ser detenidos, la autoridad debe hacer su tarea, pero lo que no se puede decir es que no son detenidos porque nosotros los protegemos. Eso no. Es una vil mentira", mencionó.