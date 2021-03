Despliegan a Ejército y Guardia por cierre en frontera sur

"En las últimas semanas, en colaboración con el DIF, se han atendido a 4 mil menores acompañados y no acompañados", reveló. Asimismo, sostuvo que se han constituido redes criminales. "Ayer más de 300 migrantes eran llevados en tres tractocamiones que los pone en riesgo en su salud", señaló. Laura Elena Carrillo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que, en este contexto, estos menores corren riesgos. Mientras que el Gobernador de Chiapas, sostuvo que en la entidad están combatiendo a los traficantes.

México anunció el cierre de su frontera sur al tránsito no esencial a partir de este viernes. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, tal como ya ocurre en la frontera con Estados Unidos desde marzo del año pasado, se impondrán restricciones en la frontera sur para evitar la propagación de casos de Covid-19. En una escueta comunicación emitida vía Twitter, la Cancillería señaló que la nueva restricción al tránsito no esencial y las medidas sanitarias se mantendrán vigentes hasta el 21 de abril de 2021. De acuerdo con el diario The New York Times, la Administración de Joe Biden está presionando silenciosamente a México para frenar el flujo de migrantes.