Desplegarán guardias en 800 escuelas

Estas personas que van a estar vigilando contarán con nuestro respaldo y también con el de las autoridades . Georgina Aparicio, CREDE Reynosa

El Mañana / Staff .- La titular del Centro Regional de Desarrollo Educativoen Reynosa, Georgina Aparicio Hernandez informó que a partir del 12 de abril comenzarán a trabajar grupos de vigilancia improvisados en más de 800 planteles debásica para evitar robos.

Las cuadrillas serán pagadas con recursos de la mesa directiva de cada institución, el plan consiste en revisar de manera exhaustiva los accesos, salidas, salones, áreas de recreación, baños, centros de cómputo y de tecnología las 24 horas.

En algunos casos serán guardias contratados a través de agencias, pero en otros, serán reclutados algunos padres que viven cerca del plantel y que cuentan con disponibilidad de horario.

"Queremos evitar robos, estas personas que van a estar vigilando estarán al pendiente del ingreso de alguien ajeno, contarán con nuestro respaldo y también con el de las autoridades, previamente se capacitaron, cuentan con todos los teléfonos de emergencia, en el caso de que se detecte algo anormal, denunciarán y llegarán las patrullas", señaló Aparicio Hernández.

Este método fue implementado en la temporada vacacional decembrina del 2018 y debido al éxito decidió retomarse.

Los contratos tendrán una duración de dos semanas para abarcar la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, en esta ciudad hay por lo menos 800 planteles de educación básica, entre preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

"Son dos personas por escuela, van a ser dos turnos, así garantizamos que todo el día esté cubierto", precisó.

-

ROBOS IMPUNES

Aparicio Hernández reconoció que en lo que va del año se han registrado cuatro casos de robos, en su mayoría de equipo electrónico, cómputo y didáctico, los cuales ya fueron denunciados.

Actualmente están en seguimiento o búsqueda de responsables, pero en la lista de espera está otro caso más, aún sin denuncia, ocurrido esta semana.

"El robó en las escuelas es un problema, no podemos negarlo, yo tengo siete meses en este cargo y hemos visto varios casos, el más reciente nos notificó ayer o antier, pero apenas iba a llevar denuncia, no puedo mencionar donde fue para no entorpecer la investigación".

Recordó que las escuelas ubicadas en la periferia consideradas dentro de los sectores 27 y 29 son las de mayor incidencia delictiva, por lo que se buscará la coordinación de patrullas municipales para garantizar seguridad de los bienes.

Hizo un llamado a los padres que no saldrán de la ciudad durante este periodo a mantearse al pendiente y reportar a la brevedad cualquier situación.