Desplegará INM 616 elementos en ruta Nuevo Laredo-Querétaro

Ciudad de México.- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, informó que la dependencia desplegará 616 elementos en total en la ruta de Nuevo Laredo-Querétaro, donde los connacionales que viajan de los Estados Unidos a la Ciudad de México han acusado inseguridad.

Garduño precisó que en total se tendrán vigilados 50 mil kilómetros de carreteras en el Programa Paisano de este año. En los primeros 219 kilómetros de la ruta, en la zona fronteriza de Tamaulipas, se desplegarán 180 elementos, entre agentes de migración y Guardia Nacional (GN).

De ahí a Saltillo, Coahuila; habrá 86.6 kilómetros vigilados, con un despliegue de 58 elementos; en el tramo Saltillo-San Luis Potosí, 447 kilómetros, vigilados por 158 elementos; y de San Luis Potosí a Querétaro, los 512 kilómetros estarán vigilados por 133 elementos, aunque -según Garduño- no han tenido reporte de extorsiones a connacionales ya llegando a Querétaro.

El comisionado indicó que la Secretaría de la Función Pública también hará un repliegue de observadores para vigilen las denuncias que se presenten en contra de los agentes de migración.

Detalló que en Ciudad Juárez, en el Puente Internacional, habrá un despliegue especial, pues ya se han recibido 14 quejas en relación a pretensiones de extorsión a connacionales que han regresado a sus hogares.

PRIORIDAD ACABAR CON CORRUPCION

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para su gobierno es una prioridad acabar con la corrupción en las aduanas y en el Instituto Nacional de Migración que son dos focos a atender.

Durante su conferencia de prensa mañanera, acompañado por el titular del INM, Francisco Garduño, el titular del Ejecutivo expresó que se está limpiando de corrupción el Gobierno de arriba para abajo como se barren las escaleras.

No obstante reconoció que "como hemos dicho va a llevar tiempo, que baje esta forma de ser. El que el servidor público sea un auténtico servidor público, que no debe extorsionar y no cometer actos de corrupción".

El mandatario expresó que tiene indicios de que la actitud de los servidores públicos ha comenzado a cambiar en los de abajo, porque arriba ya no se permite la corrupción y la corrupción ya es delito grave.