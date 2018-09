Despido masivo en Ayuntamiento

Valle Hermoso Tam.- Un supuesto despido masivo de empleados municipales se llevó a cabo el fin de semana en el Ayuntamiento local, en donde supuestamente dieron de baja a cerca de 200 funcionarios de confianza.

Para no pagarles la última quincena, el aún alcalde Daniel Torres Espinoza ordenó al tesorero Francisco Galván, que despidieran a los empleados.

"Nos despidieron a muchos, no nos habían avisado que ya no trabajaríamos la siguiente quincena y por lo tanto estábamos confiados en que tendríamos nuestro último cheque pero no será así, el doctor Daniel nos quedó muy mal, qué triste que no tengan humanidad", dijo preocupado uno de los ahora exempleados que ya no cobrarán la próxima quincena, quien prefirió que su nombre no se publicara.

El entrevistado dijo que la mayoría de los empleados de confianza sabían que al terminar esta administración podrían quedar sin trabajo, por lo que algunos ya estaban buscando donde trabajar, sin embargo esperaban que esto sucediera hasta el día último de este mes, pero el presidente y el tesorero se les adelantaron.

Son unas 200 las familias que se quedaron sin un sustento y quienes preocupados ya buscan alguna opción de empleo.

Cabe señalar que en algunas empresas maquiladoras ya no están contratando personal, pues las plantas cerrarán en algunos meses debido a la problemática que también se vivió con la actual administración.