Despido injustificado en Servicios Primarios. Sospecha que fue una represalia política

Díaz Ordaz, Tam.- El jefe de cuadrilla del Departamento de Servicios Primarios del Ayuntamiento, Juan Antonio Hernández Rodríguez, denunció ser víctima de un despido injustificado, y sostiene que pudo tratarse de una represalia política, porque en las pasadas elecciones él apoyó a los candidatos del Partido Encuentro Social, y sus jefes a los de Acción Nacional.

En su denuncia a EL MAÑANA, el afectado narró que miércoles y jueves faltó a sus labores porque tuvo que llevar a su esposa al IMSS de Reynosa, porque se fracturó una mano.

El mismo miércoles llamó por teléfono a su jefe Heriberto Peña Peña, para notificarle que no podría ir a laborar por la emergencia que tenía, pero el titular del Departamento de Servicios Primarios, no contestó ni le regresó la llamada, porque evidentemente no estaba muy contento con él, por su ideología política.

Ayer por la mañana, Juan Antonio, se presentó a laborar como lo ha hecho en los dos últimos años, y fue encarado por "Cristal", como lo dicen al titular de Servicios Primarios, quien le reclamó el hecho de que no se presentó a laborar y le dijo que se fuera a descansar 15 días, o que mejor ya no regresara.

"Ni siquiera quiso ver el justificante médico que me dieron en el Seguro Social, cuando se lo mostré, me dijo que me fuera", externó el denunciante.

Ante la intransigencia de "Cristal", decidió ir con el Alcalde Jorge Navarro Garza, para explicarle el caso, decirle los motivos de su ausencia y presentar el justificante médico, pensando que encontraría apoyo, lo que no ocurrió.

Por el contrario, el edil Navarro Garza, le dijo que apoyaba la decisión de Heriberto Peña, que era el jefe y sabía lo que hacía.

Para Hernández Rodríguez, esta acción no es más que una represalia porque no apoyó a la opción política de sus jefes en las pasadas elecciones.

Padre de tres niños, Juan Antonio Hernández necesita del ingreso de su trabajo para sostener a su familia, y más ahora que se aproximan las clases, por lo que pide al alcalde y al director de Servicios Primarios que lo reinstalen, en virtud de que su inasistencia no fue por irresponsable, sino por una urgencia médica plenamente justificada, avalada por el doctor que los atendió.